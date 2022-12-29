DÃ¼nya derin bir nefes aldÄ±... Kosova ve SÄ±rbistan arasÄ±ndaki gerilimi azaltacak adÄ±m geldi

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24 Åžubat sabah saat 06.00'da Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in emri ile baÅŸlayan Ukrayna SavaÅŸÄ± aylardÄ±r sÃ¼rÃ¼yor.

Ancak Ukrayna'dan yÃ¼zlerce kilometre Ã¶tede de bir savaÅŸ ihtimali bulunuyor. Kosova ve SÄ±rbistan arasÄ±ndaki gerilim nedeniyle gÃ¶zler bÃ¶lgeye Ã§evrilmiÅŸ durumda.

GÃ¼nlerdir devam eden krizde gerilimi azaltacak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iki adÄ±m geldi.

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Kosovaâ€™daki SÄ±rplar, 19 gÃ¼ndÃ¼r yollarÄ± kapatan barikatlarÄ± kaldÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kosovaâ€™nÄ±n polis memuru Pantic'i cezaevinden alarak ev hapsine koyacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±, KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n barikatlarÄ± kaldÄ±rmaya karar vermelerini saÄŸladÄ±.

KosovalÄ± SÄ±rplarla SÄ±rp kasabasÄ± Raskaâ€™da buluÅŸan SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic de barikatlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini, ancak bunun biraz sÃ¼rebileceÄŸini belirtti. BarikatlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gerilimi dindirmesi bekleniyor.

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ABD VE AB DEVREYE GÄ°RDÄ°

Ä°ki taraf arasÄ±ndaki son aylarda dozunu artÄ±ran gerilimin son gÃ¼nlerde iyice tÄ±rmanmasÄ± Ã¼zerine ABD ve AB devreye girmiÅŸti. ABD ve AB iki tarafa gerilimi azaltmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

SÄ±rp lider Vucic, aynÄ± zamanda ABD ve ABâ€™nin barikatlarÄ± kuran KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n ceza almayacaÄŸÄ±na dair garanti verdiÄŸini belirtti.

ORDUYA 'HAZIR OL' EMRÄ° VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Pazartesi gÃ¼nÃ¼ SÄ±rbistan ordusunu teyakkuza geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kosovaâ€™nÄ±n kuzeyindeki SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda SÄ±rplar ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda birkaÃ§ kez Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

KasÄ±m ayÄ±nda gÃ¶revinden istifa eden eski SÄ±rp polis memuru Dejan Pantic, 10 AralÄ±k'ta Kosova polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, duruma tepki gÃ¶steren KosovalÄ± SÄ±rplar, Jarinje ve Bernjak sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerine barikatlar kurmuÅŸtu.

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Yollara kurulan barikatlar nedeniyle Ã¼lkenin gÃ¼neyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakÄ±nlarÄ±ndaki bir karakolda gÃ¶zaltÄ±nda tutuluyordu. AlÄ±nan son karar ile Pantic'in cezasÄ± ev hapsine Ã§evrildi.

NATO ASKERÄ° VARLIÄžINI ARTIRDI

NATO'nun Kosova'daki barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ KFOR da son haftalarda bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.

Kosova'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1,8 milyonluk nÃ¼fusunun yÃ¼zde 92'si Arnavut, yÃ¼zde 6â€™sÄ± SÄ±rp. Ãœlkede TÃ¼rk nÃ¼fus da bulunuyor.

Kosova, 1998-1999'daki savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan SÄ±rbistan'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, 2008'de ise baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.

SÄ±rbistan, Kosova'yÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir Ã¼lke olarak tanÄ±mÄ±yor ancak iliÅŸkileri normalleÅŸtirmek amacÄ±yla 2013'te imzalanan anlaÅŸma uyarÄ±nca Kosova yÃ¶netimini tanÄ±yor.

Kosova, 100â€™den fazla Ã¼lke tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olarak tanÄ±nÄ±yor, bu Ã¼lkeler arasÄ±nda SÄ±rbistan, Rusya ve Ã‡in yok.

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TÃ¼rkiye, Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk tanÄ±yan Ã¼lke olmuÅŸtu.