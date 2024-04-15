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Dünya bu soruya yanıt arıyor... İsrail karşılık verecek mi?

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#İsrail#İran#ABD
Dünya bu soruya yanıt arıyor... İsrail karşılık verecek mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 07:00

Dünya İran’ın İsrail’e saldırısının ilk şokunu atlattıktan sonra ne olacağı sorusuna cevap aramaya başladı.

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İsrail ve İran arasında onlarca yıldır devam eden düşmanlıkta, Tahran yönetimi ilk defa İsrail topraklarını doğrudan hedef aldı. Analistler bunun iki ülke arasındaki gerilimde bir eşik olduğunu belirtirken, bundan sonrasının İsrail’in, ABD’nin “gerilimi tırmandırma” uyarısını ne kadar dinleyeceğine bağlı olduğu görüşünde.

Dünya bu soruya yanıt arıyor... İsrail karşılık verecek mi

Dün iki kez toplanan İsrail Savaş Kabinesi’nden İran’a yanıt konusunda bir karar çıkmadı.

‘BİZİM İÇİN SONUÇLANDI’

İran’dan gelen ilk açıklamalar 1 Nisan’daki konsolosluk saldırısına gerekli yanıtın verildiği ve İsrail misilleme aramadığı takdirde Tahran yönetimi için konunun kapandığı yönünde. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi devlet ajansı IRNA’ya verdiği demeçte operasyonun Suriye’deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti. Reisi, “İran halkının çıkarlarına karşı yeni bir saldırıya daha ağır bir şekilde karşılık vereceklerini” söyledi.

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Dünya bu soruya yanıt arıyor... İsrail karşılık verecek mi

İbrahim Reisi

İran’ın BM Daimi Temsilciliği de henüz İran dron ve füzeleri havadayken, “Bu iş şu an sonuçlandı sayılır” açıklamasını yaptı. Temsilciliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilerek, “ABD uzak durmalı” denildi.

Saldırılardan sonra yaptığı ilk açıklamada, İsrail’in İran saldırısından korunmasına yardım ettiklerini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden da devamında itidal çağrısı yaptı.

Dünya bu soruya yanıt arıyor... İsrail karşılık verecek mi

Joe Biden

‘MİSİLLEMEDE YOKUZ’

İran saldırısına “müşterek bir diplomatik yanıt” koordine etmek için G-7 liderlerini toplayacağını söyleyen Biden, operasyon sonrası Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde “İsrail’in İran’a yönelik karşı saldırısına ABD’nin destek vermeyeceğini” söylediği belirtildi.

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REFAH OPERASYONU ERTELENDİ

Bu gelişmeler sürerken, İsrail Devlet Televizyonu KAN, Netanyahu’nun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a operasyonu ertelediğini öne sürdü.

KÖRFEZ’DE MİSİLLEME TEDİRGİNLİĞİ: ‘HAVA SAHAMIZI KULLANMAYIN’

- Saldırı sonrası Ortadoğu’daki çatışma endişesi de tırmandı. İran’ın, önleme saldırıları için hava sahasını ABD ve İsrail’e açan ülkeleri de vuracağı yönündeki açıklaması İran ile ilişkileri bıçak sırtı olan Körfez ülkelerinde tedirginlik yarattı. Middle East Eye’a göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Kuveyt; ABD’ye, “İsrail’in İran’ın saldırısına yanıt vermek için kendi topraklarını kullanmaması” çağrısında bulundu. Körfez ülkelerinin,          

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Washington’un İsrail’i desteklemek amacıyla misilleme saldırısı düzenlemesi durumunda ABD savaş uçaklarının hava sahasını kullanmasını kısıtlamak için önlem aldıkları bildirildi.

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#İsrail#İran#ABD

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