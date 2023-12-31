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Dünya 2024'e 'merhaba' diyor... İşte yeni yıla giren ülkeler

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#Yeni Zelanda#Yeni Yıl#2024
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 14:05

Yeni yıla giren ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Okyanusya ülkesi 2024'ü görkemli bir şekilde karşıladı. Yeni Zelanda'nın ardından 2 saat sonra Avustralya da 2024'e merhaba dedi.

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2024'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke, yeni yılın en büyük şehri Auckland'da binlerce kişinin katıldığı görkemli bir tören ile karşıladı. Şehrin sembollerinden olan Sky Tower'da (Gökyüzü Kulesi) saatler gece yarısını gösterdiğinde (Türkiye saati ile 14:00) havai fişek gösterisi yapıldı. Yeni Zelanda ile birlikte Okyanusya ülkeleri Kiribati, Tonga ve Samoa da yeni yılı karşıladı. 

Dünya 2024e merhaba diyor... İşte yeni yıla giren ülkeler

Avustralya da Türkiye saati ile 16:00'da yeni yıla girdi. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de ise kutlamalar saatler öncesinden yapıldı. Sydney Limanı'nda her yıl yapılan meşhur havai fişek gösterisi yapıldı. Yeni yıla ise  Sydney Köprüsü üzerinde yapılan geri sayımın ardından köprüden atılan havai fişeklerle girildi. 

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Dünya 2024e merhaba diyor... İşte yeni yıla giren ülkeler

 

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#Yeni Zelanda#Yeni Yıl#2024

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