DSÖ'den uyarı: BA2 alarmı 57 ülkeye yayıldı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omikron’un alt varyantı olan BA2’nin 57 ülkede görüldüğünü açıkladı. DSÖ’den yapılan açıklamada, bazı ülkelerde görülen toplam Omikron varyantlarının yarısını BA2 mutasyonunun oluşturduğu ifade edildi. Alt varyantlar arasındaki farklara ilişkin henüz net veriler ortaya konulmasa da BA2 mutasyonunun, orijinal Omikron varyantına göre 1.5 kat daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. DSÖ’den toplum sağlığı uzmanı Maria Van Kerkhove, BA2’nin hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğuna yönelik bir bulguya henüz rastlanmadığını belirtti. Kerkhove, salgının tehlike arz etmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Hangi varyant dolaşımda olursa olsun virüse maruz kalmamak için önlemlerimizi sürdürmeliyiz” ifadesini kullandı.

DÖRT ALT VARYANT

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DSÖ, Omikron varyantının şu ana kadar BA1, BA1.1, BA2 ve BA3 olarak adlandırılan dört alt mutasyonuna rastladıklarını belirtti. Söz konusu dört varyantın, dünya çapında geçen ay görülen koronavirüs vakalarının yüzde 93’üne tekabül ettiği kaydedildi. BA1 ve BA1.1 alt varyantlarının hâlâ bilinen Omikron vakalarının büyük kısmına tekabül etmesine rağmen, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde BA2’nin diğer iki mutasyona göre daha hızlı yayılmaya başladığı ifade edildi.

ALMANYA’DA VAKA REKORU: 208 BİN 498

Almanya'da bir yandan koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik talepler yoğunlaşırken, bir yandan da vakalar tırmanmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’ne göre, dün tespit edilen 208 bin 498 yeni vaka, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 198 kişi ise hayatını kaybetti. Söz konusu vakalarla birlikte Almanya’da salgının başından bu yana görülen koronavirüs vaka sayısı da 10 milyon barajını aştı.