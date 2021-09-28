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DSÖ, riskli grup için 2.4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti

#DSÖ#Aşı#Para
DSÖ, riskli grup için 2.4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde en yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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Ghebreyesus, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2021 Genel Forumu'nun açılışında konuştu.

Halen dünya genelinde sağlık çalışanları, yaşlılar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve diğer savunmasız gruplar gibi en yüksek risk grubundaki insanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşılar var, ancak en çok ihtiyaç duyan insanlar bu aşılara ulaşamıyor." dedi.

Ghebreyesus, bu yıl gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asemblesi'nde uluslararası halk sağlığı acil durumları sırasında "seyahat kısıtlamalarının kaldırılması" çağrısında bulunulduğunu anımsatarak, özellikle aşı üretimindeki engellerin kalkması için kısıtlamaların kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise "Ticaret sistemi, aşı eşitsizliğini azaltmak ve okyanuslarımızdan iklimimize kadar başka yerlerdeki acil zorluklarla mücadele etmemize yardımcı olmak için daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır." ifadesini kullandı.

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#DSÖ#Aşı#Para