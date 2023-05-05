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DSÖ duyurdu: Koronavirüs artık küresel bir sağlık durumu değil

Güncelleme Tarihi:

#DSÖ#Koronavirüs#Salgın
DSÖ duyurdu: Koronavirüs artık küresel bir sağlık durumu değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 16:48

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Kovid-19 salgını için ‘küresel sağlık acil durumun sona erdiğini’ duyurdu.

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3 yılı aşkın süredir dünya çapında milyonlarca insanı öldüren, ekonomik yıkıma yol açan Kovid-19 salgını artık küresel bir sağlık durumu değil.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus,bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim.”

“Bu nedenle, büyük bir umutla Kovid-19'un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum. Ancak bu, Kovid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, Kovid-19 her üç dakikada bir can aldı - ve bu sadece bildiğimiz ölümler.”

DSÖ duyurdu: Koronavirüs artık küresel bir sağlık durumu değil



 

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#DSÖ#Koronavirüs#Salgın

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