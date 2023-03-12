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DSÖ Direktörü Ghebreyesus: Covid-19'un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk

Güncelleme Tarihi:

#Koronavirüs#DSÖ#Dünya
DSÖ Direktörü Ghebreyesus: Covid-19un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 14:48

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19'un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'un kökeninin araştırılması ve tüm hipotezlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Covid-19'un 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edildiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Covid-19'un kökenlerini bulmak ve tüm hipotezleri araştırmak, gelecekteki muhtemel salgınlarda bize yardımcı olması için bilimsel bir zorunlulukken, hayatını kaybeden milyonlarca insan ve hastalığı geçirmiş olsa dahi belirti göstermeye devam edenler için ise ahlaki bir zorunluluktur. Covid-19 salgınında 3 yıl geride kaldı ve çok sayıda kişiyi kaybettik. Birçok insan ise belirtiler nedeniyle acı çekmeye devam ediyor. Hayat kurtaran araçlara eşit erişim talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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DSÖ'den bir ekip 2021'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü Çin'in Wuhan şehrine gitmiş ve araştırma yapmıştı.

Wuhan'daki incelemelerin ardından bir rapor hazırlayan ekip, virüsün muhtemelen yarasalardan insanlara bulaştığını açıklamıştı. Fakat yetkililer kesinliğin sağlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Çin ise ülkelerine daha fazla ziyaretin gereksiz olduğunu bildirmişti.

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#Koronavirüs#DSÖ#Dünya

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