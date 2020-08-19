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Razi CANİKLİGİL
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Donald Trump’tan Michelle Obama’ya yanıt: Sayenizde başkan oldum

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Donald Trump’tan Michelle Obama’ya yanıt: Sayenizde başkan oldum
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ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD First Lady’si Michelle Obama’nın Demokrat Parti Kurultayı’nda kendisine yönelik ağır eleştirilerde bulunmasına sert tepki gösterdi.

Korona salgını nedeniyle ilk defa sanal ortamda gerçekleştirilen kurultaya video mesajıyla katılan eski First Lady Michelle Obama, “Donald Trump, ülkemiz için yanlış başkan. İşi yapabileceğini kanıtlamak için fazlasıyla zamanı oldu, ama açıkça aklı başında değil. Bizim ihtiyacımız olan kişi olamaz” ifadelerini kullandı. Obama, seçmenleri Joe Biden’a oy vermeye çağırırken, Trump’ın 170 binden fazla cana mal olan ve milyonları işsiz bırakan salgını kötü bir şekilde yönettiğini öne sürdü.

BAŞKAN’DAN SERT TEPKİ

Trump, Michelle Obama’nın eleştirilerine Twitter’dan yanıt verdi. Kendi yönetiminde ekonominin büyüdüğünü ve işsizliğin azaldığını ifade eden Trump, Obama yönetimini eleştirerek, “Birisi lütfen Michelle Obama’ya, eşi Barack Obama’nın yaptıkları olmasaydı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da olmayacağını açıklayabilir mi” dedi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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