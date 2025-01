Dolandırıcılık, manipülasyon, istismar ve çok daha fazlası... Kadınlara adeta cehennemi yaşattı! 'Bütün bunlar senin yüzünden'

Haberin Devamı

Catriona Stewart için her şey hiç tanımadığı birinden gelen kısa bir e-postayla başladı.

Takvimler 2017 yılını gösteriyordu. Şimdilerde serbest gazetecilik yapan Stewart o dönemde bir gazete için muhabir olarak çalışıyordu. E-postayı gönderen kadın Stewart'ın haberlerini görmüş ve yardımını istemeye karar vermişti.

Kadın, bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı Christopher Harkins isimli adamın kendisinden 3.247 sterlin çaldığını iddia ediyordu.

Lisa (gerçek adı değil) isimli kadın Harkins'in kendisini "sevgi bombardımanı"na tuttuğunu, birlikte tatile gitme vaadiyle kandırıp parasını aldıktan sonra kayıplara karıştığını belirtiyordu.

Lisa tatil planlarının gerçek olmadığını ve Harkins'in parasını iade etmeyeceğini kısa süre içinde anlasa da elinden bir şey gelmiyordu. Tek derdi Harkins'in başka kadınları da kendisi gibi kandırmasını önlemekti. Halbuki Lisa da Stewart da Harkins'in çoktan bu işin ustası olduğundan habersizdi.

Lisa konuyla ilgili İskoçya Polisi'ne şikâyette bulunmuş ancak "Sizin meseleniz biz karışamayız" cevabını almıştı. Bu durum onu hüsrana uğratmış ancak yıldırmamıştı. Bu adamı medya yoluyla ifşa edip kendisi gibi kadınları korumaya kararlıydı.

Stewart, ayrıntıları öğrenmek için Lisa'yı telefonla aradı. Anlattığına göre, tam bir centilmen gibi davranan Harkins kadını ilgiye boğmuştu. Ama konu Lisa'dan daha fazla para koparmaya gelince bir anda tavır değiştirip bambaşka bir insan haline gelmişti.

30'larındaki Lisa akıllı, etkileyici, kariyer sahibi bir kadındı. Elinde Harkins'le olan WhatsApp konuşmaları ve banka hesap detayları vardı. Bunları Stewart'a atıp iddialarının doğruluğunu kanıtladı Lisa.

Yazışmalara bakılırsa, Harkins tam bir manipülatördü. Ancak Stewart adamla telefonla konuşana kadar nasıl yetenekli bir dolandırıcıyla karşı karşıya olduğunu idrak edememişti.

PARA ZARFIN İÇİNDEYDİ AMA HARKINS ORTADA YOKTU

Harkins'i bulmak kolay olmadı. Lisa, Harkins'e bir gazeteciyle konuştuğunu söylemiş, Harkins ise bu durumu pek umursamamıştı. Sürekli haberin yayınlanmasını engellerse parayı iade edeceğini söylüyor ancak bu konuda hiçbir şekilde somut bir adım atmıyordu. Stewart'ın elinde Harkins'e ait iki telefon numarası vardı ancak adam aramalara yanıt vermiyordu.

Sonra bir anda Lisa, Stewart'ı arayıp Harkins'in parayı iade etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Glasgow'un güneyinde bir fastfood mekânında görüşeceklerdi.

Stewart, yanına bir de fotoğrafçı alarak Lisa'yla birlikte buluşmaya gitti. Amacı Harkins'le konuşmaktı. Ne var ki bu hedefine ulaşamadı Stewart. Lisa'nın parası bir zarf içinde onu bekliyordu ancak Harkins'ten iz yoktu.

Bunun üzerine Stewart haberi yayımlamaya karar verdi. Sonuçta adama ulaşmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Ama tam haberin yayımlanacağı günlerde beklenmedik bir şey oldu ve Harkins, Stewart'ı aradı.

Telefonda söyledikleri oldukça tutarsızdı. Önce bir şey söylüyor, ardından tam tersini iddia ediyordu. Stewart'a Lisa'nın kendisini tehdit ettiğini ve ondan korktuğunu söylemişti. Nihayetinde Stewart karşı tarafı da dinleyebilmiş ve haberini tamamlamıştı.

E-POSTALAR VE TELEFONLAR YAĞIYORDU

Haberin internette yayımlanmasının üzerinden henüz 1 saat geçmemişti ki Stewart'a Harkins'in hedefi olduğunu söyleyen başka bir kadından bir e-posta geldi. Kısa süre sonra e-posta gönderen kadınların sayısı ikiye çıktı. Ardından Stewart'ın telefonu çalmaya başladı. Stewart telefonu açar açmaz arayanın Harkins'in hedefi olmuş bir başka kadın olduğundan emin oldu. Harkins'in tipi belliydi: Zeki ve açık konuşan kadınları hedef alıyordu.

O esnada Stewart, Lisa'yı düzenli olarak bilgilendiriyordu. Lisa da şaşkındı. İkisi de Harkins'in bu kadar ileri gitmiş olabileceğini düşünmemişti.

Bazı kadınlar hikâyelerini açık açık anlatıp habere destek vermek isterken bazıları yaşadıklarını anlatacak birini bulmak istiyordu. Stewart'ın dinledikleri çok korkunçtu: Yıllar boyunca dolandırıcılık, manipülasyon, sözlü istismar ve çok daha fazlası yaşanmıştı.

Arayanlardan biri bir erkekti. Harkins'i 20'li yaşlarının başlarında tanıdığını belirten bu kişi Stewart'ı dikkatli olması konusunda uyarıyordu. Harkins'in fiziksel şiddete eğilimli biri olduğuna şahit olmuştu ve Stewart'ın neyle karşı karşıya olduğunu bilmesini istiyordu.

POLİS İKİNCİ HABERDEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Stewart'ın ikinci haberi gazetede yayımlandı. Bu kez konu, İngiltere'de yaşayan bir kadının maruz kaldığı tatil dolandırıcılığıydı. Anlaşılan o ki Harkins Birleşik Krallık'ın dört bir yanında kurbanlar bulmuştu kendine.

Haberdeki kadın sahte tatil planına 1.600 sterlin kaptırmıştı. Dahası Harkins kadına kendisi için kredi alması konusunda baskı yapmış neyse ki kadın bunu kabul etmemişti.

Stewart'a ulaşan kadınların sayısı 20'den fazlaydı. Hikâyesini kamuoyuyla paylaşmak isteyenler korkunç şeyler anlatıyordu. Dolandırıcılık olaylarının ötesinde fiziksel ve cinsel şiddet de söz konusuydu. Birçoğu polise gitmiş ancak "Biz karışamayız" cevabını almıştı.

Ardından Stewart'ı İskoçya Polisi aradı; olayı soruşturacaklarını belirtiyor Harkins'e hakkında bilinenlere ilişkin ipucu vermekten kaçınmak için haberlere devam etmemesini istiyorlardı. Soruşturmanın salahiyetini düşünen Stewart bu talebi kabul etti.

Polisler Stewart'ın konuştuğu kadınların birçoğuyla iletişime geçti. Kadınların bazıları resmî şikâyette bulunmaya karar verdi. Bunun uzun ve sancılı bir süreç olacağının herkes farkındaydı ancak bu adamın sokaklarda dolaşmasını önlemek istiyorlardı.

KADINLARI DOLANDIRMAYA İNGİLTERE'DE DEVAM EDİYORDU

Aylar geçiyor, kadınların stresli bekleyişi sürüyordu. Nihayet Aralık 2019'da Harkins yakalandı. Herkes bunun sonun başlangıcı olduğuna inandığından kadınlar bir nebze olsun derin nefes almıştı.

2020 yılının başında Stewart'ı Londra'da yaşayan bir kadın aradı. Harkins'le şehrin zengin mahallelerindeki beş yıldızlı bir otelde kaldığını söyleyen kadın, "Otelin resepsiyonisti beni kenara çekti. Bana yanımdaki adamın sahte kimlik kullandığını, gerçek isminin Christopher Harkins olduğunu ve ayrıntılar için Google'a bakmam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Kadın resepsiyonistin dediğini yapmış, Stewart'ın haberlerini bulmuş ve dehşet içinde okumuştu. Ardından odaya dönmüş, Harkins uyurken cüzdanını karıştırmış, banka kartı üzerindeki 'Christopher Harkins' ismini görünce eşyalarını toplayıp oradan ayrılmıştı.

Stewart bütün bunları yüreği ağzında dinliyordu. Harkins'in o sırada basına yansımamış olan şiddet eğilimini bildiğinden, kadın odadayken uyanmamış olmasına sevinmişti.

Daha sonra Harkins'in Londra'da bir kadını daha dolandırdığı anlaşıldı. Kadın hemen Metropolitan Polisi'ne başvurmuş, polis de gerekeni ivedilikle yapmıştı. Harkins nihayet parmaklıklar ardındaydı. Bu durum İskoçya'daki kadınlar için hem bir rahatlamaya hem de hüsrana yol açtı zira İngiltere'deki dava, İskoçya'daki davanın bir kez daha ertelenmesi anlamına gelecekti.

Harkins, İngiltere'de hapse girmeden kısa süre önce Stewart'ın editörünü arayarak bazı suçlamalarda bulunmuştu. Stewart'ın kendisine takıntılı olduğunu ve bu nedenle bir kampanya yürüttüğünü iddia ediyordu.

Öte yandan gecikmeler Harkins'in hedefi olan kadınlar üzerindeki stresi artırıyordu. Ancak kadınlar işin sonunu getirmekte kararlıydı. Büyük bir cesaret ve dayanışma örneği sergiliyorlardı.

"BÜTÜN BUNLAR SENİN YÜZÜNDEN"

Harkins'in davası geçen yıl Paisley Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Stewart duruşmaları günü gününe takip etti. Aradan geçen yıllarda Harkins adeta tükenmişti. Stewart'ın yıllar önce Glasgow Yüksek Mahkemesi'nde gördüğü o kaslı, iri yarı adamdan eser yoktu. Zayıflamış, mahkemede giydiği takım elbisenin içinde kaybolmuştu. Görüntüsüne takıntılı bir adam olarak üzerine büyük gelen gömleğinin, uyumsuz ayakkabılarının ve pantolonunun stresini taşıyor gibiydi.

Yargı sürecinin sonunda, tecavüz, saldırı, rızası olmayan kişinin mahrem görüntülerini kayda alma, tehdit ve istismar edici davranışlar ve diğer cinsel suçlar dahil 19 suçtan suçlu bulunan Harkins ayrıca 9 kadını toplamda 214.000 sterlinden fazla dolandırdığını da kabul etti.

Temmuz 2024'te 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Harkins, ellerinde kelepçelerle mahkeme salonundan çıkarılırken Stewart'ın gözlerinin içine bakıp, "Bütün bunlar senin yüzünden oldu" dedi.

Ama yanılıyordu. Harkins'in cezasını bulmasının sebebi Stewart değil, hedef aldığı kadınların seslerini yükseltme cesaretiydi.

BBC'nin "'My story on Tinder predator went live, then my phone rang - it was him'" başlıklı haberinden derlenmiştir.