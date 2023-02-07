Dolandırıcılar deprem felaketini fırsat bildi... Sahte bağış kampanyalarını ve siteleri nasıl anlayabiliriz?

Haberin Devamı

Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yaşanan facia tüm ülkeyi yasa boğdu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler üzerine tüm Türkiye, afet bölgesindeki depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Ülkenin her yerinden insanlar malzeme ve para bağışı yaparak bölge halkının yaralarını biraz olsun sarmaya çalışırken ne yazık ki kimileri de bunu bir fırsat olarak gördü. Birçok sahte bağış kampanyası sosyal medyada paylaşıldı. Peki sahte siteleri, dolandırıcılık girişimlerini nasıl anlayabiliriz? Cevabı ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...