Doktorlar mide ağrısı için endişelenecek bir şey olmadığını söyledi, sayılı günleri kaldığını öğrendi

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Birleşik Krallık'ın Edinburgh bölgesinde yaşayan bir çocuk annesi Danielle Connor, bu yılın başlarında sırt ve karın ağrısı çekmeye başladı.



DOKTORLAR ENDİŞELENECEK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİLER



Sağlığı için endişelenerek Mountcastle'daki hastaneye giden 33 yaşındaki kadına doktorlar hazımsızlık çektiğini ve endişelenecek bir şeyi olmadığını söylediler.



Doktorlarının söylediklerinin aksine kendini her geçen gün daha da kötü hisseden genç kadın 23 Ocak'ta doktorunu arayarak kendini iyi hissetmediğinden, iştahını kaybettiğinden ve sürekli tuvalete gitmek zorunda kaldığından bahsetti.

