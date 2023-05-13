Doktorlar mide ağrısı için endişelenecek bir şey olmadığını söyledi, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Instagram
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 16:06
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Birleşik Krallık'ın Edinburgh bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki kadın doktorların 'endişelenecek bir şey olmadığını' söylediği mide ağrıları sonrası birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Birleşik Krallık'ın Edinburgh bölgesinde yaşayan bir çocuk annesi Danielle Connor, bu yılın başlarında sırt ve karın ağrısı çekmeye başladı. 3 GÜN SONRA SARILIK BELİRTİLERİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
DOKTORLAR ENDİŞELENECEK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİLER
Sağlığı için endişelenerek Mountcastle'daki hastaneye giden 33 yaşındaki kadına doktorlar hazımsızlık çektiğini ve endişelenecek bir şeyi olmadığını söylediler.
Doktorlarının söylediklerinin aksine kendini her geçen gün daha da kötü hisseden genç kadın 23 Ocak'ta doktorunu arayarak kendini iyi hissetmediğinden, iştahını kaybettiğinden ve sürekli tuvalete gitmek zorunda kaldığından bahsetti.
Doktor bu kez Connor'ın gıda zehirlenmesi geçirmiş olabileceğini söyledi ve evinde dinlenmesini önerdi. Ancak talihsiz kadın sadece 3 gün sonra sarılık belirtileri göstermeye başlayınca acilen hastaneye gitti.11 GÜN HASTANEDE KALDI, KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Connor, uzmanlar pankreasında bir kist olduğunu keşfetmeden önce orada 11gün hastanede yattı. Durumun ciddiyetini anlamak için biyopsi yapan doktorlar keşfettikleri kistin kanserli olduğunu keşfetti.
Üçüncü evre pankreas kanseri
olduğu ortaya çıkan Connor acilen kemoterapiye başladı ancak karaciğerinde ortaya çıkan enfeksiyon nedeni ile tedaviye sadece 2 kez dayanabildi.SAYILI GÜNLERİ KALDI
Doktorlar yeniden çektikleri tomografi ile tümörün büyüdüğünü ve artık yapacakları bir şey olmadığını söyleyerek aileye yıkıcı haberi verdi.
Şu anda evinde palyatif bakım altında olan genç kadın, yolculuğunu insanlarla paylaşmak ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için bir Instagram sayfası kurdu.
Kalan günlerini ailesi ile geçirmeyi planlayan kadın, insanları benzer semptomlar konusunda uyarmayı umuyor.SESSİZ BİR HASTALIK
Doktorlar pankreas kanserini "sessiz bir hastalık"
olarak tanımlıyor. Çünkü hastalık erken belirti vermiyor ve semptom göstermeyen insanlar için herhangi bir test yok.
Hastalık ilk başlarda herhangi bir belirti vermeden vücutta ilerliyor ve kanser büyüdükçe karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık, ateş ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlar görülüyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde sarılık ortaya çıkabiliyor.
Uzmanlara göre Pankreas Kanseri erken aşamada tespit edilirse, tümörü cerrahi olarak çıkarmanın mümkün olduğu durumlarda hastaların yaklaşık yüzde 42'si tanıdan beş yıl sonra hayatta kalıyor. Ancak kanser yayıldıktan sonra teşhis edilirse beş yıllık sağ kalım oranı yüzde 3'e düşüyor.