Doktorlar aylarca yanlış teşhis koydu, korkunç gerçeği Türkiye'deki hamamda fark etti

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Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 'yanlış teşhis' ve ihmal skandalları yıllardır dünya gündeminden düşmüyor. Tartışmalı sağlık sisteminin son kurbanı ise Galler bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Claire O'Shea...

Doktorların aylarca yanlış teşhis koyduğu kadın, nadir görülen bir kanser türü vücuduna yayıldıktan sonra farkındalık yaratmak için bir adım öne çıktı ve İngiltere'de bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi.

2 YIL BOYUNCA YANLIŞ TEŞHİS KONDU, GERÇEĞİ TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİ

Çektiği şiddetli karın ağrıları nedeni ile 2 yıl boyunca doktora giden O'Shea'ya Huzursuz bağırsak sendromu (IBS) teşhisi kondu. Bir hayır kurumunda çalışan kadın, Türkiye tatiline gidene kadar durumunun çok daha ciddi olduğunun farkında değildi.

İngiliz medyasına İstanbul'da gittiği bir hamamdaki masözün karnındaki gizemli kitleyi fark ettiğini O'Shea, "Hamamdayken kadın birden masajı kesti ve bana kırık İngilizcesiyle, 'hanımefendi bebek?' diye sordu. Hamile olduğumu düşünüyordu. Bir anda bembeyaz oldum çünkü hamile olmadığımdan emindim" dedi.



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Ülkesine döndüğünde acilen doktora giden 41 yaşındaki kadın yine büyük bir ihmalle karşı karşıya kaldı. Doktorlar yapılan taramalara rağmen ona sadece iyi huylu miyomlardan mustarip olduğunu söylediler ve duruma herhangi bir aciliyet göstermediler.

O'Shea, 8 ay sonra aldırdığında kitle bir greyfurt büyüklüğüne ulaşmıştı. Doktorlar kadına nadir görülen bir kanser olan 'Leiomyosarkom' teşhisi koydu.

Leiomyosarkom nadir görülen kötü huylu yumuşak doku tümörüdür. Çok farklı yaşlarda görülebilse de sıklıkla orta yaş kadınlarda ortaya çıkarlar. Düz kas dokusundan kaynaklanır ve sıklıkla uyluk yerleşimlidir.

"TÜRK MASÖZ DOKTORLARIN AYLARDIR FARK ETMEDİĞİ ŞEYİ SÖYLEDİ"

Kanser karaciğerine, akciğerlerine ve kalça kemiğine yayılmıştı. Histerektomi ameliyatı geçiren ve 6 kür kemoterapi alan talihsiz kadın, yaşadıklarını farkındalık yaratmak için anlattığını belirtti ve "Ne kadar yaşayacağınızı bilmiyorsanız bunu öfke içinde geçiremezsiniz. Arkadaşlarıma şöyle dediğimi hatırlıyorum: 'Aman tanrım nasıl oluyor da bir Türk masöz sorunumun ne olduğunu bana doktorlardan daha iyi söyleyebiliyor?' Artık sağlık sisteminde keskin bir değişim olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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İngiliz yayın kuruluşu BBC, O'Shea'nın ifadelerine yer verdiği haberinde yanlış teşhis nedeni ile hayatını kaybeden diğer hastaların da hikayelerine yer verdi.

Galler hükümet sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, hastaların endişelerinin dinlenmesi ve ciddiye alınmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı ve şunları söyledi;

"Raporda yer alan kadınların deneyimleri, hizmetleri iyileştirmemize yardımcı olacak. Jinekolojik kanser hizmetleri için hedefe yönelik bir proje başlattık. Pratisyen hekimlere şüpheli kanser vakalarının sevki için destekleyici araçlar sağlıyoruz."

