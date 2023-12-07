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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda iki askerin daha öldüğünü, dört askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
Wall Street Journal (WSJ), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in geçen hafta İsrail savaş kabinesindeki yetkililere, Biden yönetiminin savaşın aylar değil, haftalar içinde bitmesi gerektiğine inandığını söylediğini bildirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu
Guterres, elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen yola başvurdu. BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağıran Guterres, "Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir" hükmünü içeren BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu.
Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, AB üyelerini ve diğer ülkeleri Guterres'in Gazze'de ateşkes çağrısını desteklemeye çağırdı. Borrell, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki insani durumun tamamen çökmesini önlemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ABD'nin benzer bir açıklama yapmasından bir gün sonra, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Belçika'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.
ABD'de Demokratlar, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren yaklaşık 111 milyar dolarlık ulusal güvenlik paketini Senatoya sundu. Paket Senato'dan geçemedi. Biden, aleyhte oy veren Cumhuriyetçikleri 'ulusal güvenlikle oyun oynamakla' suçladı.
'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden haftalar geçti. Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt ararken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP) dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir habere imza attı.
New York Times'ın ortaya çıkardığı Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskına ilişkin savaş planlarını, saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla bir süre önce İsrail tarafından elde edildiğini ortaya koyan belgeye atıfta bulunan gazete İsrail'in buna rağmen neden başarısız olduğu sorusuna yanıt aradı.
Adının gizli kalması koşulu ile WP'ye konuşan İsrailli yetkililer Hamas'ın Tel Aviv ile iş birliğiyle ilgilendikleri izlenimini güçlendirmek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat bile sağladığını söyledi. İsrail merkezli YNet bu haberi 'Hamas, saldırı planlarını gizlemek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat verdi' başlığı ile İsrail kamuoyuna duyurdu.
Başka bir deyişle Hamas, saldırıdan önce İsrail'in planlarından haberdar olmaması için Tel Aviv'in dikkatini dağıtmak için İslami Cihat kartını oynadı. Tel Aviv'e Gazze'deki örgüt ile ilgili istihbarat verildi ve İsrail'in dikkati buraya kaydırıldı.
'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlıklı haberde 'İsrail'i rehavete sürüklemek için' son dönemde sınırda kalabalık gösteriler organize edildiği bilgisine de yer verildi.
Serbest bırakılan İsrailli rehineler ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmenin sızdırılan ses kayıtları, hükümetin tutumuna yönelik ciddi öfkeyi gözler önüne serdi. Söz konusu kayıtta serbest bırakılan rehinelerden birisinin 'Orada hissettiğimiz duygu, kimsenin bizim için bir şey yapmadığıydı' dediği duyuluyor.
Netanyahu, Hamas'ın hâlâ rehin tuttuğu İsraillilerin durumu nedeniyle haftalardır yoğun baskı altında.
Hamas'la yapılan anlaşma o zamandan bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere düzinelerce tutsağın serbest bırakılmasını sağladı, ancak hükümet geri kalan tutsakların serbest bırakılması konusunda baskı altında olmaya devam ediyor.