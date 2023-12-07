Washington Post Hamas'ın İsrail taktiğini yazdı

'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden haftalar geçti. Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt ararken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP) dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir habere imza attı.





New York Times'ın ortaya çıkardığı Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskına ilişkin savaş planlarını, saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla bir süre önce İsrail tarafından elde edildiğini ortaya koyan belgeye atıfta bulunan gazete İsrail'in buna rağmen neden başarısız olduğu sorusuna yanıt aradı.





Adının gizli kalması koşulu ile WP'ye konuşan İsrailli yetkililer Hamas'ın Tel Aviv ile iş birliğiyle ilgilendikleri izlenimini güçlendirmek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat bile sağladığını söyledi. İsrail merkezli YNet bu haberi 'Hamas, saldırı planlarını gizlemek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat verdi' başlığı ile İsrail kamuoyuna duyurdu.





Başka bir deyişle Hamas, saldırıdan önce İsrail'in planlarından haberdar olmaması için Tel Aviv'in dikkatini dağıtmak için İslami Cihat kartını oynadı. Tel Aviv'e Gazze'deki örgüt ile ilgili istihbarat verildi ve İsrail'in dikkati buraya kaydırıldı.





'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlıklı haberde 'İsrail'i rehavete sürüklemek için' son dönemde sınırda kalabalık gösteriler organize edildiği bilgisine de yer verildi.