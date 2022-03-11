Doğumhane saldırısına tuhaf savunma

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UKRAYNA ve Rusya dışişleri bakanlarını savaşın başından beri ilk kez aynı masada buluşturan Antalya’daki zirveden sadece saatler önce, Rus ordusu Ukrayna’nın güneydeki Mariupol’da kadın doğum ve çocuk hastanesini vurdu. Olayda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Doğum için hastanede bulunan kadınlar dahil 17 kişi yaralandı. Patlama ile binanın ön cephesi yıkıldı. Karnı burnunda kadınlar sedye ile yıkılmış hastaneden dışarı taşındı Hamile kadınların yaralı halde enkaz yığınları arasındaki görüntüleri tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Rusya’dan çelişkili açıklamalar geldi.

‘SOYKIRIMIN KANITI’

“Rusya nasıl bir ülke ki hastanelerden korkuyor? Yeni doğmuş bebekler Rusya’ya nasıl bir tehdit oluşturuyordu” diye soran Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı “savaş suçu” olarak niteledi ve Ukraynalılara yönelik “soykırımın kanıtı” olduğunu söyledi.

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PİŞKİN SAVUNMA

Saldırı sonrası Moskova tarafından ilk açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptı. Hastanede askeri unsurların bulunduğunu iddia etti ancak bir kanıt sunmadı. Sahadan gelen fotoğraflar, hastanede doğum sırası bekleyen hamile kadınlar ve doktorlar olduğunu açıkça gösterdiği halde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya’da aynı tezi tekrarladı ve “Doğumevinde ‘Azov’ askeri birlikleri bulunuyordu” iddiasında bulundu.

Rus Dışişleri “Vurduk fakat hastane değildi” derken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov’dan başka bir açıklama geldi. “Rus hava kuvvetlerinin kentteki hedefleri bombalamak gibi bir misyonu olmadığını” belirten Konaşenkov, “Çocuk hastanesindeki saldırı, Ukraynalılar tarafından Batılılara yutturmak için sahnelenmiş bir provakosyon” dedi.

TOPLU MEZARLARA DEFİN

Mariupol Belediye Başkanı, 9 gündür süren bombardıman neticesinde 1200 sivilin öldüğünü iddia etti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden “Mariupol’da durum umutsuz” açıklaması geldi. Bombardıman sürerken kurbanlar sokak kenarları ve parklara açılan toplu mezarlara gömülüyor. Sahadaki AP fotomuhabiri Evgeniy Maloletka, kent çalışanlarının mezar olarak 22 metre uzunluğunda derin bir hendek kazdığını ve kurbanların halılara veya plastik torbalara sarılmış halde gömüldüğünü söyledi.

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RUS ORDUSU KİEV’E DOĞRU HAREKETLENDİ

Başkent Kiev’de önceki geceden beri hareketli saatler yaşanıyor. Rus güçleri batıda Irpın, doğuda Brovary üzerinden iki koldan Kiev’e doğru harekete geçti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan Vadim Denişenko, karşı saldırı ile Rus tanklarını durdurmayı başardıklarını söyledi. Buna göre Irpin’de ırmağın geçilmesi engellenirken, Brovary’de beş Rus tankı imha edildi. Askeri uzmanlar, son hareketliliğin başkente yönelik bir saldırının işareti olabileceğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Vadim Denişenko da dün Kiev’den Rus topçusunun atışlarının duyulabildiğini söyledi.

MARİUPOL’DA TOPLU MEZAR

Savaşın başından 1200 sivilin öldüğü belirtilen Mariupol’de toplanan kurbanlara ait cesetler, battaniye sarılarak ya da poşetle toplu mezarlara gömülüyor.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

DÜN NELER OLDU?

- Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları savaşın başından beri ilk kez Antalya’da bir araya geldi. Görüşmede somut bir ilerleme olmadı, ancak müzakerelerin sürmesi yolunda irade çıktı.

- Dünya Sağlık Örgütü’ne göre işgalin başından beri Rusya ordusu, 18 hastaneyi vurdu.

- Kiev, Rus güçlerinin şimdiye kadar Ukrayna’da en az 100 milyar dolarlık altyapı hasarına sebep olduğunu bildirdi. Ukrayna lideri Zelenski ise “zaferden sonra şehirleri yeniden inşa etmek için hükümete bir program oluşturulması talimatı verdiğini” açıkladı.

- Çernobil’den sonra Zaporojiya nükleer santralından da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na data akışı durdu. IAEA Genel Direktörü, Antalya Diplomasi Forumu’nda Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla nükleer tesislerin güvenliğini görüştü, “İki taraf da bizimle çalışmaya hazır” açıklamasını yaptı.

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- Rus güçleri batıda Irpın, doğuda Brovary üzerinden başkent Kiev’e doğru harekete geçti. Ukrayna tarafı karşı saldırı ile Rus tanklarını durdurmayı başardıklarını söyledi. Çatışma sesleri Kiev’den de duyuldu.

- Uygulamada aksaklıklara rağmen geçen çarşambadan beri insani koridorlar sayesinde çatışma bölgelerinden uzaklaştırılan kişi sayısı 80 bini buldu. 3 milyon nüfuslu Kiev’i terk edenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı.

- Moskova, çatışma bölgelerinden sivil tahliyeleri için her gün yerel saatle 10.00’da “Rusya’ya doğru insani koridor” açılacağını duyurdu.

- Ukrayna, işgalin başlangıcından bu yana üç yüksek rütbeli Rus komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

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- İngiltere yaptırım listesine yedi yeni Rus iş insanını ekledi. Futbol kulübü Chelsea’nın sahibi Roman Abramoviç yaptırım uygulanan oligarklar arasında.

- Polonya’da temaslarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya lideri Putin sayesinde NATO’nun daha güçlendiğini savundu.