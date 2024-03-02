Doğu Akdeniz’deki o plan finansör bulamadı: Türkiye’yi dışlayan Rum projesi’ öldü

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Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan enerji projelerinden biri daha yatırımcılardan veto yedi ve rafa kaldırıldı. Yunanistan’dan başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail’e uzanacak elektrik hattı (enterkonnekte sistem) projesini finanse etmesi beklenen Avrupa Yatırım Bankası, Rumlara ikinci kez ‘ekonomik değil’ yanıtı verdi. Banka, “Bu projeler yerine güneş enerjisine odaklanın” diye tavsiyede bulundu.

BORU HATTI DA ÇÖP OLDU

Rum-Yunan-İsrail üçlüsü 2000’li yıllarda doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından Türkiye’yi dışlayan bir dizi proje hazırladı. Bunlardan en önemlisi İsrail açıklarından başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’a uzanacak East-Med (Doğu Akdeniz) adı verilen doğalgaz boru hattı projesiydi. Diğeri ise yine aynı rotayı takip edecek 1200 kilometrelik kablo ile elektrik projesi oldu. 6 milyar dolarlık boru hattı projesine iki yıl önce ABD desteğini çekti. İsrail’i AB’ye bağlayacak elektrik hattının fişini ise 6.5 milyar dolarlık maliyeti karşılaması beklenen Avrupa Yatırım Bankası çekti. Bankanın Genel Başkan Yardımcısı Kriakos Kakuris, Rum yönetiminde yaptığı açıklamada, bankanın ikinci kez Rum yönetimine olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

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FOTOĞRAFLARDA KALDI

2016 yılında dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu el ele tutuşarak projeyi başlatmıştı. Hatta AB’nin Enerji Bakanı konumundaki AB Komisyonu’nun Enerji’den Sorumlu Komiseri Kadri Simson 2 yıl önce Rum yönetimine gelerek eski Başkan Anastasiadis’le temsili kablo bağlantısını bile yapmıştı.