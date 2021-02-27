Doğu Akdeniz’de yeni kriz: Atina ile Kahire’nin 18’inci parsel kavgası

Mısır’ın, Doğu Akdeniz dahil, hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları için 24 parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi, Atina’da hem endişe hem de öfke yarattı. Resmen açıklanmamakla birlikte, Yunan Dışişleri Bakanlığı, ihalede gösterilen 18 numaralı parsele tepki gösterek Mısır’dan izahat istedi. Yunanistan, bu parsel ile ilgili haritanın değiştirilmesini de talep etti.

TÜRKİYE’YE GÖRE PARSEL

Mısır, 18 Şubat’ta ilan ettiği ve 1 Ağustos’da sona erecek ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye’nin 13 Kasım 2019’da Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi. Yunanistan ise Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını yok hükmünde sayıyor.

‘MISIR FALSOSU’

Söz konusu gelişme Yunan medyasında, “Kahire, Ankara’ya göz kırpıyor” ve “Mısır falsosu” başlıklarıyla yer alırken, Yunan dışişlerinin bu gelişmeden çok rahatsız olduğu belirtildi. Medyadaki yorumlarda, Mısır’ın bu şekilde hem Türkiye’nin kıta sahanlığına saygılı davrandığını, hem gelecekte iki ülke arasında deniz yetki sınırlarınının belirlenmesi için müzakere penceresini açık bıraktığı, hem de Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi kıta sahanlıklarının gelecekte birleşmesi yönündeki hayalini paylaşmadığını belirttiği vurgulandı. Buna karşılık, Mısır’ın diğer parselleri belirlerken, Atina ve Rum Yönetimi ile imzaladığı anlaşmaları dikkate aldığı kaydedildi.

BİLGİ NOTU

Yunanistan ile 6 Ağustos 2020’de deniz yetki sınırlarının kısmi belirlenmesi için anlaşma imzalayan Mısır, Meis gibi küçük adalar da dahil, tüm adaların yüzde 100 oranda kıta sahanlığı bulunduğu şeklindeki Yunan tezini kabul etmiyor. Türkiye ise Mısır-Yunan anlaşmasını yok hükmünde sayıyor.