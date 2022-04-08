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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile Ermenistan BaÅŸbakanÄ± Nikol PaÅŸinyanâ€™Ä±n AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Charles Michelâ€™in ev sahipliÄŸinde 6 Nisan'da BrÃ¼kselâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸme neticesinde, iki Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±na barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlanmasÄ± hususunda talimat verilmesi ve iki Ã¼lke arasÄ±nda nisan ayÄ±nÄ±n sonuna kadar ortak sÄ±nÄ±r komisyonu kurulmasÄ±na iliÅŸkin uzlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrar ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§abalarÄ± desteklemekte ve bu Ã§abalara aktif katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r" denildi.