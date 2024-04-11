Dışişleri’nden Atina’ya ‘deniz parkı’ tepkisi

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Yunanistan, 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenecek “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi’nde ekolojik çevreyi koruma amaçlı iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurdu. Ege’deki deniz parkı, yaklaşık 45 adacık ve kayalığı ile bunların kıyı şeritlerini kapsıyor. Deniz Parkı olarak ilan edilecek adacık ve kayalıklardan bazıları, Ege’de Onikiadalar bölgesindeki İncirli (Nisiros) adası yakınında bulunuyor.

‘STATÜSÜ TARTIŞMALI’

Yunanistan’ın hamlesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan’ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini” açıkladı. Bakanlığın yayımladığı açıklamada, Atina yönetiminin “Ege sorunları bağlamında her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu” belirtilirken, “İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz” dendi.

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İLİŞKİLERİ ETKİLEMEZ

Yunan Dışişleri ise cevabında, Türkiye’nin çevre ile ilgili bir konuya siyasi boyutlar vermeye çalıştığını iddia ederek, “Yunan hükümeti, ülkenin egemenliği ve egemenlik haklarını istikrarlı ve kararlı bir şekilde korumaya devam edecektir” dedi. Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yunanistan’ın deniz parkı hamlesi, mevcut sakin ortama uymasa da Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşma sürecine olumsuz etkisi olması beklenmiyor.