Dışişleri'nden AB ve Yunanistan'a tepki: 'Hiç bir önemi ve kıymeti yok'

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Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat muhtırası hakkında AB ve Yunanistan'dan gelen açıklamalara cevap verdi.



Bilgiç'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;



"Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında dün (3 Ekim) imzalanan ve hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngören Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur.



"ANLAŞMAYA YAPILAN İTİRAZ BM'NİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI"



İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır.



Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya’nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan’ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir.



"HEM AB HEM DE AB ÜLKELERİNİ SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"



AB’nin ise, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. AB, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir."

Bu nedenle, hem AB’yi hem de AB’ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz."