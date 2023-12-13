Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türkiye ve KKTC vatandaşın Gazze'den tahliye edildiğini açıkladı.

Keçeli açıklamasında '8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildiler. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire’ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul’a gelmeleri sağlanıyor' ifadelerine yer verdi.

Keçeli, tahliye için bekleyen vatandaşların listesinin sürekli güncellendiğini ve ilgili makamlarla koordinasyon sağlandığının da altını çizdi.

Sözcü, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.