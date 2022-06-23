Ankara'da diplomasi zirvesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl koridoru için yapıcı rol üstleniyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dış politika gündemi ve Rusya - Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalar yapan iki bakan özellikle Ukrayna'dan açılacak tahıl koridoru ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da tahıl koridoruna yönelik olarak Truss, "Tahıl kriziyle ilgili net bir tutumumuz var. En geç önümüzdeki ay çözülmesi gerektiğini yoksa yıkıcı sonuçları olacağını biliyoruz" dedi.

Kritik Ankara zirvesinden ve iki bakanın açıklamalarından önemli satır başları ise şöyle oldu:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ANKARA ANLAŞMASI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

"Hedeflerimizi büyütmek istiyoruz. 'Serbest Ticaret Anlaşmasının' genişletilmesi için uğraşıyoruz. İş dünyamızınız yatırımlarını da artırmak istiyoruz. Bugün Sayı Truss'tan bu sorunların halledilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Ankara Anlaşması çerçevesinde insanlarımızın başvuru süreçleri gecikiyor. Bu teknik sorunların çözülmesi gerekiyor."

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TERÖRLE MÜCADELE

"Terörle mücadele konusunda Birleşik Krallık bizim müttefikimiz. Son zamanlarda terör eylemlerinde bazı artışlar var. Bizim iade taleplerimiz var. PKK, FETÖ ve DHKPC ile ilgili beklentilerimizi aktardık.

Bölgesel konuları ele aldık. Ukrayna, NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için yaptığımız çalışmalar hakkında sayın Truss'a bilgi verdik.



İstişarelerimizi ve iş birliğimizi sürdürmeyi istiyoruz. Tüm bu konuları bugün samimi bir ortamda değerlendirdik. Ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum."





TRUSS: NATO İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK

"Ankara'da bulunmaktan çok mutluyum. Ukrayna'ya barışı getirmek için hep beraber çalışıyoruz. Ukrayna'daki limanlar şu an bloke edilmiş durumda. Tahılların bu limanlarda beklediğini biliyoruz. Burada güvenli bir aralık oluşturmaya çalışıyoruz. Burada maalesef gecikmeler görüyoruz. En geç önümüzdeki ay eyleme geçilmeli çünkü yeni mahsuller de gelecek.

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NATO ile görüşmelerimiz olacak. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının bizim için güçlendirici olacağını düşünüyoruz."

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

İngiliz bakan devam eden Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene kadar durmamalıyız. Desteğimiz sürmeli. Türkiye'ye de bu konudaki destekleri için çok teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz daha hızlı gelişecek.

Türkiye'ye gelmek benim için çok önemli. Amacımız 2'li ilişkileri derinleştirmek. Sanayi alanında işbirliği yapmak istiyoruz. Enerji açısından çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü enerji ile ilgili şu an herkes bir tehdit altında.

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Güvenlik konusundaki ilişkilerimizin de güçlendirilmesi için hedeflerimiz söz konusu. Türkiye ve Birleşik Krallık NATO'nun önde gelen ülkeleri olduğu için ilişkilerinin daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabalarını taktir ediyoruz. Sayın Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyorum çabaları için."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO üyeliği krizi hakkında şu açıklamada bulundu:

"NATO zirvesi için son bir tarih belirlenmedi. NATO zirvesinde bu konu hakkında çaba sarf edeneler var. Stoltenberg'in de çabaları oldu. İsveç ve Finlandiya'dan heyetler geldi. Biz endişelerimizi paylaştık. Onlardan gelen belgeyi yetersiz bulduk. En son Brüksel'de bir çalışma yapıldı. Burada anlaşılan noktalar var. Görüş ayrılığı olan noktalar var. Ama bizim tavrımız net. Herkesin güvenlik endişeleri karşılanmalı. Madrid zirvesinde de bu konular ele alınacaktır.



Terörle mücadeleye odaklanmamız lazım bu anlamda NATO'daki oturumu önemsiyoruz."

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TAHIL KRİZİ

İki bakan devam eden savaşla bağlantılı tahıl krizi konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

İngiliz Bakan Truss "Tahıl krizi önümüzdeki ay çözülmezse çok büyük krizler çıkacağını biliyoruz. Sayın Çavuşoğlu ile konuştuk ve hem fikiriz. Birleşik Krallık tahılların limandan güvenli çıkışı için çalışmalar yapacaktır. Bu konuda müttefiklerimize güveniyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise konuyla ilgili olarak "Tahıl ihracatı için bir BM planı var. Biz buna uyarak devam ediyoruz. BM'nin planını uygulanabilir, gerçekçi bir plan olarak görüyoruz. Bir yandan Rusya bir yandan Ukrayna ile görüşüyoruz." açıklamasını yaptı.

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Mevlüt Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"BM planı uygulanırsa bir güvenli bölge kurulacak. Buradan gemilerin kontrolleri yapılacak. Gemilerin belirlenen ürünleri taşıdığından herkes emin olmak istiyor. Plan baktığınızda güzel ama tarafların anlaşması gerek. Biz de bu yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok Rusya üzerine yoğunlaştık.

Lavrov İstanbul'a geldiğinde onla da görüştük. Moskova'dan gelen heyetle yapılan görüşmelerin yapıcı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım. Rusya'nın beklentileri de ortada."

ÇALINTI TAHIL İDDİALARI

Bakan Çavuşoğlu gündemde olan çalıntı tahıl iddialarıyla ilgili olarak da "Çalıntı tahıl iddiaları bize de geldi. Biz her iddiayı ciddiye alıp araştırıyoruz. 5-6 dolarlık bir programla gemiler takip edilebiliyor. Biz bu iddialar neticesinde incelemelerde bulunduk. Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin kayıtlarında Rusya olduğunu gördük.

Biz tahılların illegal dağıtımına karşıyız ve tahılların bu yollarla ülkemize gelmesine izin vermeyiz." ifadesini kullandı.