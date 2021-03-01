MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman'la görüştü
GeriDünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman'la görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman'la görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman'la görüştü
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu'nun Hırvatistan'a düzenlediği ziyarette ele alınan konuların takibi yapıldı.

Çavuşoğlu, 26 Şubat'ta Hırvatistan'da resmi temaslarda bulunmuştu.

Ziyaret kapsamında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından da kabul edilen Çavuşoğlu, temaslarında güncel bölgesel konuları ele almıştı.

Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli bulduğunu belirterek Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmasının liderler düzeyine çıkarılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan programı kapsamında 2020'nin son haftasında depremin vurduğu Petrinja bölgesini de ziyaret etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi