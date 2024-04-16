Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile temaslarda bulunmak için Katar'a gidecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ziyaret ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

'Sayın Bakanımız, 17 Nisan 2024 tarihinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.'