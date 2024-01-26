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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile bir araya geldi

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#David Cameron#Hakan Fidan#Dışişleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 12:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Fidan'ın Ortadoğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildiği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi.

İstinye'deki İstanbul Temsilciliği'nde 11.15'te bir araya gelen Fidan ve Cameron yaklaşık 90 dakika başbaşa görüştü.

Heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi. Görüşmelerde, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ortadoğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildiği kaydedildi.

Cameron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdiği belirtildi.

Karadenizin güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakanın, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit ettiği vurgulandı.






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#David Cameron#Hakan Fidan#Dışişleri

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