Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya’da temaslarına başladı.



Bakan Fidan, Münih'te Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüşme gerçekleştirdi.





Bakan Fidan daha sonra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.Fidan Münih kentindeki temaslarına Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey görüşmeleri ile devam etti.Odobescu görüşmesinde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları başta olmak üzere AB, NATO ve Karadeniz güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.