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Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Mihai Popşoi#Moldova
Dışişleri Bakanı Fidandan peş peşe kritik temaslar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 15:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bugün Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya’da temaslarına başladı.

Bakan Fidan, Münih'te Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidandan peş peşe kritik temaslar

Bakan Fidan daha sonra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidandan peş peşe kritik temaslar

Fidan Münih kentindeki temaslarına Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey görüşmeleri ile devam etti.

Odobescu görüşmesinde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları başta olmak üzere AB, NATO ve Karadeniz güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Fidandan peş peşe kritik temaslar


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#Hakan Fidan#Mihai Popşoi#Moldova

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