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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malanji ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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