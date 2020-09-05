Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yalan söyleyen NATO değil, Atina

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı konusunda yaşanan krizle ilgili önemli mesajlar verdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çavuşoğlu dün, Dışişleri Bakanlığı’nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, NATO’nun Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmak istemesine ilişkin, “NATO Genel Sekreteri Yunanistan’a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi. Oluru aldıktan sonra NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı ama maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi ve Yunanistan bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi” diye konuştu.

‘GÖRÜŞMEDEN YANAYIZ’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Türkiye ile Yunanistan’ın teknik görüşmeler gerçekleştirmek üzere anlaştığı” açıklamasına değinen Çavuşoğlu, bir kaza ya da çatışmanın yaşanmaması için NATO’nun bir girişim başlatmak istediğini Türkiye’nin de ‘Memnuniyetle’ yanıtını verdiğini söyledi.

Jens Stoltenberg’in “Bunu açıklayabilir miyiz” sorusunu da olumlu yanıtladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Aynı soruyu Yunanistan’a da sordular. NATO Genel Sekreteri Yunanistan’a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi. Oluru aldıktan sonra Genel Sekreter açıklama yaptı. Ama maalesef Yunanistan, NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil, yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi ve Yunanistan bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi” dedi.

‘FRANSA KIŞKIRTIYOR’

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’a en çok desteğin ise Fransa’dan geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Yunanistan’ı en çok kışkırtan kim? Fransa. Fransa’nın da başka derdi var. Doğu Akdeniz ile Fransa’nın ne ilgisi var” ifadelerini kullandı.