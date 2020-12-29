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DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8.Toplantısına katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentine uçtu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz.” İfadelerini kullandı. Şoci'deki toplantının dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor.

SOÇİ'DEKİ ZİRVE BAŞLADI

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı Rusya'nın Soçi kentinde başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'nın Soıçi kentindeki Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı başladı.Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık ediyor.

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