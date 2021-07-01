Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kanal İstanbul’un Montrö’ye etkisi yok

BAKAN Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la dün Antalya’da bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bir Rus gazetecinin, Kanal İstanbul’un Montrö Anlaşmasını hükümsüz kılıp kılmayacağını sorması üzerine Çavuşoğlu özetle şu açıklamayı yaptı:

ÇOK İLGİ VE TALEP VAR

“(Bu projeye) Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi ve talep var. Net söylemek isterim: Ne Kanal İstanbul’un Montrö Anlaşması’na bir etkisi var, ne de Montrö Anlaşması’nın Kanal İstanbul’a bir etkisi var. Ayrıca Montrö Anlaşması’nın nasıl revize edileceği veya sonlandırılacağı da yine anlaşmanın içinde var. Yani Kanal İstanbul’un inşa edilmesiyle Montrö’de bir değişiklik olmayacak. Türkiye bugüne kadar Montrö Anlaşması’nı harfiyen uygulamış ve imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir.”

Lavrov da Kanal İstanbul’un yapılmasının orada herhangi bir ülkenin askeri birliklerinin yer almasına zemin hazırlamayacağını vurgulayarak, bu konuyu Türk tarafıyla konuştuklarını belirtti.

SURİYE VE LİBYA MESAJLARI

Çavuşoğlu ayrıca Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ’daki barışve istikrarın kalıcı olması gerektiğine işaret ederek, “Özellikle Suriye’de siyasi bir süreç için, sahada sükûnetin devamı için Rusya’yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Libya konusunda da Çavuşoğlu, “Ülkenin siyasi birliği, toprak bütünlüğü hepimizin hemfikir olduğu bir öncelik. Libya’da umarım her şey planladığı gibi devam eder ve bir seçimle herkesi kapsayacak bir yönetim kurulur, ülkede barış sağlam bir şekilde tesis edilir” dedi.

AŞI SERTİFİKALARINI KARŞILIKLI TANIYALIM

Çavuşoğlu, Türkiye’nin iki doz aşı olmuş Rus turistlerden PCR testi istemediğini yineleyerek, şunları söyledi: “Turizm konusunda çelişkili haberlerin kaynağını bilmiyorum ama bizim uygulamamız çok net. Aşı sertifikasının karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi Lavrov’a ilettim. Burada diğer ülkeden gelen turistler için yaptığımız uygulamayı Rus turistler için de yapıyoruz. İki doz aşı olan turistlerden PCR testi istemiyoruz. Rusya hangi aşıyı kullanıyorsa bunu kabul ediyoruz. Aşı olmayanlardan neden PCR testi istiyoruz? Türkiye’ye gelen Rus ve diğer turistler, otel çalışanları, vatandaşlarımız yani hepimizin güvenliği için önemli, bu nedenle istiyoruz.”

Rus Bakan Lavrov da Sputnik V aşısının Türkiye’de ortak üretimini salgınla mücadele için önemli bulduklarını, turizmin sağlıklı şekilde devam etmesi için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

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