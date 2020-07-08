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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'ye gidiyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'ye gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yapacağı görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

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