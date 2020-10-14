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DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Wilmes'le görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Wilmes'le görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'le görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Belçika'da son seçimlerden yaklaşık 500 gün sonra Alexander de Croo başbakanlığında kurulan yeni hükümet yemin ederek göreve başlamıştı. Önceki hükümetin başbakanı Sophie Wilmes, yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.

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