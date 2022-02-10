Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan havalimanları aşamalı açılacak

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada, Katar tarafından nihai anlaşmanın bakanlar huzurunda imzalanması yönünde bir teklif geldiğini, kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini belirterek “Anlaşma törenine katılmak isteyenleri de davet etmeyi planlıyoruz” dedi.

4 HAVALİMANINI KAPSIYOR

Havalimanları konusunda en son İstanbul’da görüşmeler olduğunu belirten Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre, tam mutabakat sağlanması durumunda önce başkent Kabil’deki havalimanının işletilmesine başlanacak. Kabil’deki havalimanının açılmasından sonra 6 aylık arayla sırasıyla, Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat’taki havalimanları faaliyete geçecek. Böylece Kabil’deki havalimanının açılmasından 1.5 yıl sonra Afganistan’daki toplam 4 havalimanı işler hale gelmiş olacak.

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ÇAVUŞOĞLU, EMİRHAN MUTTAKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu dün de Taliban kontrolündeki Afganistan Geçici Hükümeti’nin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü. Muttaki, Türkiye’den Herat’a ulaşan 750 tonluk insani yardım taşıyan ilk İyilik Treni için teşekkür etti. Çavuşoğlu, Muttaki’ye Afganistan’da geniş katılımlı bir yönetimin tesis edilmesinin istikrar ve barış için önemli olduğunu, özellikle Afganistan’da bazı aktivist kadınların kaybolduğuna ilişkin haberlerden endişe duyduğunu, kızların eğitiminin de önemli olduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca, Afganistan havalimanlarının işletilmesiyle ilgili son durum da ele alındı.