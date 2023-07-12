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Dili bir anda tüylenmeye başladı ve yeşile döndü! Sebebi tıp dergisine konu oldu

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#Dilde Tüylenme#Dil Rengi Değişikliği#Sigara
Dili bir anda tüylenmeye başladı ve yeşile döndü Sebebi tıp dergisine konu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 16:11

Dilinizin bir anda yeşile döndüğünü ve üzerinde tüyler çıkmaya başladığını düşünün. Aklınıza bilim kurgu filmlerinden bir sahne gelse de Amerika'da yaşayan bir adamın başına gelen tam olarak da buydu.

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New England Journal of Medicine'da yer alan makaleye göre ismi açıklanmayan 64 yaşındaki adam dilinin korku filmlerindeki gibi göründüğünü fark edince hayatının şokunu yaşadı ve hemen doktorun yolunu tuttu.

Kullandığı antibiyotik ile beraber sigara içtiği için dilinin bu hale geldiği tespit edilen adam doktorları bile şaşkınlığa uğrattı ve kendini bir anda tıp makalelerine konu olmuş halde buldu.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

New England Journal of Medicine'de yer alan habere göre vaka nadir görülen bir durum olsa bile dilde tüylenme sorunu insanların yaklaşık yüzde 13'ünü hayatlarının bir döneminde etkileyebiliyor.

Doktorlara göre 64 yaşındaki adamın dili üzerinde yer alan filiform papillalar birikintiler ve bakteriler nedeni ile genişlemiş ve renkleri değişmişti.

Dili bir anda tüylenmeye başladı ve yeşile döndü Sebebi tıp dergisine konu oldu


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SEBEBİ ZAYIF AĞIZ HİJYENİ: YEŞİL, PEMPE YA DA KAHVERENGİ OLABİLİR

Zayıf ağız hijyeni nedeni ile meydana gelen bu durum olduğunda dilde tüylenme sorunu başlıyor ve tedavi edilmediği durumda dilde uzayan tüylen bakteri sorununa yol açıyor.

American Academy of Oral Medicine'da yer alan bilgilere göre dildeki tüylenmeler kullanılan gargara, tüketilen gıdalar ve diğer faktörlere bağlı olarak kahverengi, beyaz, yeşil veya pembe görünebiliyor.

Derginin yayınladığı fotoğraflarda adamın dilinin yeşil renkte olduğu ve üzerinin tüylerle kaplı olduğu görülüyor.

Dili bir anda tüylenmeye başladı ve yeşile döndü Sebebi tıp dergisine konu oldu

SEBEBİ İLAÇ MI, YOKSA SİGARA MI?

Uzmanlar durumun başlıca sebebinin zayıf ağız hijyeni olduğunu belirtse de adamın diş eti enfeksiyonu nedeni ile kullandığı ilacın da etkili olduğu düşünülüyor.

New England Journal of Medicine'da yer alan makalede sigara içme alışkanlığının dilde plak ve bakteri oluşumuna neden olduğuna dikkat çekildi.

sigara alışkanlığı adamın durumuna katkı sağlayan bir faktör olsa da uzmanlar adamın bu alışkanlığı ne kadar süredir sürdürdüğünü belirtmedi.

Dili bir anda tüylenmeye başladı ve yeşile döndü Sebebi tıp dergisine konu oldu


GEÇİCİ BİR DURUM

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Konuya ilişkin raporda durumun geçici ve zararsız olduğu, bu durumdaki hastaların yaşadığı en büyük sorunun dilde yanma hissi olduğu belirtildi.

ABD'nin Ohio bölgesinde yaşadığı öğrenilen adama bölgeyi her gün dört kez bir diş fırçasıyla yumuşak bir şekilde ovması tavsiye edildi.

Uzmanlar iyi bir ağız sağlığı için diş fırçalarken dilin üst kısmının da zarar vermeden fırçalanması gerektiğini belirtiyor.

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#Dilde Tüylenme#Dil Rengi Değişikliği#Sigara

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