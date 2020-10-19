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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 19.10.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Dikkat çeken iddia: 'Trump o ülkeyi listeden çıkaracak'

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Dikkat çeken iddia: 'Trump o ülkeyi listeden çıkaracak'
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Trump'ın bugün atacağı "tweet" ile Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıklayacağı ileri sürüldü.

Haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı ifade edildi.

İsrail basınında önceki günlerde çıkan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.

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