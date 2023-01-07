Dikkat çeken görüntüler: Putin tek başına ayinde!

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Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in ‘Noel’ sebebiyle çağrı yaparak 36 saatlik ateşkes istemesinin ardından, tek taraflı ateşkes ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ortodoks Hıristiyanlarının Noel’ini kutlayan bir mesaj paylaştı.



ÖZEL ASKERİ OPERASYON VURGUSU

Putin Noel mesajında “Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumu birleştirme, tarihsel hafızamızı koruma, gençleri eğitme ve aile kurumunu güçlendirme konusundaki muazzam yapıcı katkısını belirtmek derinden memnuniyet vericidir. Kilise kuruluşları, ülkemizde etnik ve inançlar arası barış ve uyumu teşvik etmeye, muhtaçlara sahip çıkmaya ve özel askeri operasyonda yer alan savaşçılarımızı desteklemeye öncelik veriyor” dedi.



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Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün akşam Kremlin Sarayı’ndaki Annunciation (Müjde) Katedrali’nde din adamlarınca düzenlenen Noel Ayinine tek başına katıldı.Uluslararası ajansların servis ettiği görüntülerde katedralin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.Ayinden gelen görüntüler ve Putin'in törene tek başına katılması dünya basınında dikkat çekti. Bazı gazeteler Putin'in suikast korkusu nedeni ile tek başına katıldığını iddia ederken, İngiliz Dailymail gazetesi Rusya'nın en güvenli katedraline, Putin'in tek başına ibadet edebilmesi için talimat gönderildiğini ve ayinin gece yarısında yapıldığını yazdı.Putin, 23 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana ilk kez bayram töreni için kutsal Müjde Katedrali'ni seçti. Rus lider bundan önceki yıllarda Simeon ve Anna Kiliselerinde ibadet edenlerin arasında görülmüştü.

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Dünya genelinde Hristiyanların çoğunluğu, Miladi Takvime göre Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken Ortodoks Hristiyanlar, Jülyen Takvimi’ni kabul ettikleri için Noel’i 7 Ocak’ta kutlamaktadır.

36 SAATLİK TEK TARAFLI ATEŞKES

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için 6-7 Ocak tarihleri arasında 36 saatlik bir ateşkes ilan etti.

Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etti.Fakat Kiev bu talebi reddetti.Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bu ateşkesin cephedeki ilerlemelerini durdurmak için ilan edildiğini savundu.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in ateşkesi savaşın şiddetini azaltmak için değil, Rus Ortodoks Kilisesi’nin çağrısı sonucu ilan ettiği bilgisi yer aldı.

Kilise Noel’de insanların kiliseye gidebilmesi için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.