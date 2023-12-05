Dikkat çeken analiz! Türkiye teşhisi koydu, tedavi Baykar'dan geldi

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Bir hastalığa çare bulabilmek için öncelikle teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Koç, "Teşhis ne kadar erken olursa hasta için o kadar iyidir. Hastalığın ne olduğunu ve hastanın neye ihtiyacı olduğunu bilmek gerekir." ifadelerini kullandı.

HASTALIK TERÖRDÜ, TEDAVİ BAYKAR'DAN GELDİ

Koç, dikkat çeken analizinde "Türkiye terörle mücadelesinde önce sorunu teşhis etti ve bunun için en iyi tedaviyi keşfetti. Hastalık terördü, tedavi Baykar'dan geldi" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye uzun süredir terörle mücadele ediyor. Terör sorunu yüzünden tarihinin en karanlık dönemlerini yaşayan, çok sayıda sivil kayıplar veren, aileleri parçalanan Türkiye, mücadelesini genişletti ve hatta operasyonlarını sınır ötesine taşıdı.

Bu süreçte terörle mücadele için diğer ülkelerden gelişmiş teknolojiye sahip İHA'lar satın alındı ancak bunlar Türkiye'nin terörle mücadeledeki ihtiyaçlarını karşılayamadı."



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İHA'ların terörle mücadelede konusunda önemli bir güç çarpanı haline geldiğini vurgulayan Koç, Baykar'ın ürettiği TB-2 İHA'lara dikkat çekti. Koç, sessiz ve yüksek irtifada 7-8 saatlik uçuş kapasitesine sahip bu İHA'ların Türkiye'nin koyduğu teşhis için en iyi tedavi olduğunu yazdı:

"Türkiye terörle mücadelede geleneksel yöntemleri geride bırakmış, uluslararası çatışmalarda etkili bir aktör olmuştur. Buradaki en etkili faktör Baykar'ın bu İHA'ları geliştirmesidir."

"TÜRKİYE AZERBAYCAN İTTİFAKININ ALTINI ÇİZDİ"

Türk İHA ve SİHA'larının sınır ötesi krizlerde kritik bir rol oynadığını belirten yazar, "Baykar'ın TB2'leri, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde kilit bir faktördü, çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde etkilediği düşünülüyor." ifadelerini kullandı ve analizine şu şekilde son verdi;

"Türk İHA'ları Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü askeri ve siyasi ittifakın altını çizdi. Bu, Türkiye'nin çatışmada Azerbaycan'a verdiği desteğin açık bir göstergesiydi.



Türkiye'nin bulunduğu bölgenin geleceği için Türk dronlarının ve savunma sanayiindeki gelişmelerin kazananı belirleyeceği ve dertlere deva olacağı kesin."