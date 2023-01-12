Devrik Yunan kralı Atina’da öldü

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Yunanistan’ın yakın tarihinde en çok tartışılan simalarından, devrik kral Konstantin, önceki akşam geç saatlerde tedavi gördüğü Atina’daki özel “İgia” (Sağlık) Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Uzun süredir ciddi sağlık sorunları bulunan, bir süre önce de beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki Konstantin’in cenaze töreni, Yunan hükümeti için baş ağrısı oldu.

ATİNA’DA BAŞ AĞRISI

Kraliyet ailesi, cenaze töreninin ‘devlet ve hükümet başkanları’ için uygulanan protokol ile yapılmasını istedi. Hükümet ise bu talebi reddetti. Yıllar önce Yunan vatandaşlığından çıkarılan ve 1983’ten beri “Kral Konstantin” adıyla Danimarka pasaportu bulunan devrik kral, Atina’nın Tatoi semtinde, kraliyet köşkünün bahçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Avrupa kraliyet aileleri mensuplarının da katılması beklenen cenaze töreninin ise hangi kilisede yapılacağı kesinlik kazanmadı. 5 çocuk ve 9 torun sahibi Konstantin’in cenaze töreninde Yunan hükümetini Kültür Bakanı Lina Mendoni temsil edecek. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis açıklamasında “Konstantin’i tarih yargılayacak” dedi.

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GENÇ YAŞTA TAÇ GİYDİ

Konstantin 2 Temmuz 1940’ta Atina’da doğdu. Henüz 1 yaşında iken kraliyet ailesi, 2’nci Dünya Savaşı’ndaki Nazi işgali üzerine Mısır’a kaçtı. Aile, 1946’da Yunanistan’a döndü. 1947’de tahta geçen babası Pavlos’un 1964’te ölümü üzerine, henüz 24 yaşında iken kral oldu. Aynı yıl, Danimarka Prensesi Anna Marie ile evlendi. Veliaht prens iken dönemin en ünlü sinema sanatçısı Aliki Vuyiuklaki ile yaşadığı ilişkiye, ailenin baskısı üzerine son verdi.

Devrik Kral Konstantin, Kraliçe Anne-Marie ile 59 yıllık evliydi.

CUNTA İLE İŞBİRLİĞİ

Konstantin, genç yaşına ve tecrübesizliğine rağmen, Yunanistan’daki siyasi gelişmelerde önemli rol oynadı. 1964-1967 döneminde iktidardaki 3 ayrı hükümetin devrilmesinde etkili oldu. İddialara göre o dönemde Yunanistan’ı Kral Konstantin değil, annesi Alman asıllı Kraliçe Frideriki perde arkasında yönetiyordu. İmzaladığı bir kraliyet kararnamesiyle, 21 Nisan 1967’de iktidarı ele geçiren Albaylar Cuntası’nı resmen tanıdı. Ancak, yaklaşık 8 ay sonra Albaylar Cuntası’na karşı darbe teşebbüsü suçlaması üzerine önce Roma, ardından da Londra’ya kaçtı. Cunta, 1973’teki referandum ile Kraliyet yönetimine son verdi.

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32 YIL SONRA DÖNDÜ

Ülkede 1974’te yapılan “Demokrasi mi, monarşi mi” referandumundan sonra ise ‘devrik kral’ ilan edildi. Kraliyet ailesinin tüm servetine el kondu. 32 yıllık sürgünden sonra 2006’da Yunanistan’a dönmesine izin verildi. Kraliyet ailesinin servetine el konduğu için Yunan devletine karşı açtığı davayı kazandı. Yunan devleti, kendisine 13.7 milyon Euro tazminat ödedi. Dünya Olimpiyat Komitesi fahri üyesi Konstantin, sıkı bir yelkenci idi. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları’nda Dragon dalında altın madalya kazanan “Nirefs” yelkenlisinin mürettebatı arasında yer alıyordu.

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Devrik Yunan Kralı Konstantin (solda), eski İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in eşi Prens Philip’in kuzeniydi.

İNGİLİZ KRALİYETİ İLE AKRABA

Eski Yunanistan Kralı Konstantin Avrupa monarşileriyle olan akrabalık bağları ile de dikkat çekiyor:

- Eski İspanya Kraliçesi Sofia’nın (eski kral Juan Carlos’un eşi) ağabeyi. İspanya Kralı Felipe’nin dayısı.

- İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın baba tarafından kuzeni. Yunan Kralı 1’nci George, hem Charles, hem de Konstantin’in büyük dedesi idi.

- Konstantin’in eşi Anne Marie, Danimarka Kraliçesi Margarethe’nin kız kardeşi.