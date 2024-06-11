Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan uçak kayboldu

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Saulos Klaus Chilima'yı ve beraberindeki 9 askeri personeli taşıyan uçağın dün kaybolduğu açıklandı. Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı, Dr. Saulos Klaus Chilima ve dokuz kişiyi taşıyan Malawi Savunma Kuvvetleri Uçağı'nın saat 10:02'de Mzuzu Uluslararası Havalimanı'na planlanan inişini gerçekleştiremediğini kamuoyuna bildirmek isteriz. Radardan çıktığından bu yana havacılık yetkililerinin uçakla temas kurma çabaları şu ana kadar başarısızlıkla sonuçlanmıştır” denildi.

ABD, İNGİLTERE VE İSRAİL’DEN DESTEK İSTEDİK

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera düzenlediği basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu yönündeki haberlere cevap vererek, “Başkan Yardımcısı Dr. Saulos Chilima ve dokuz kişiyi taşıyan kayıp uçağı arama ve kurtarma görevinin askıya alınmadı. Başkan Yardımcısı ve birlikte seyahat ettiği kişilerin bulunmasını sağlamak için mevcut hiçbir kaynağı esirgemiyoruz. Malawilileri, yanlış bilgilendirilmekten kaçınmak için düzenli güncellemeler sağlamak için Malawi Savunma Gücü'nden (MDF) gelen güncellemeleri takip edin.

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Ayrıca MDF'ye arama ve kurtarma operasyonuyla ilgili düzenli güncellemeler sağlaması talimatını verdim. Arama ve kurtarma misyonunu geliştirmek için özel teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere destek için ABD, İngiltere, Norveç ve İsrail hükümetleri de dahil olmak üzere komşu ülkeler ve kalkınma ortaklarıyla temasa geçtik. Uçakta bulunan diğer kişiler Lukas Kapheni, Chisomo Chimaneni, Gloria Mtukule, Shanil Dzimbiri, Dan Kanyemba, Abdul Lapukeni, Albay Sambalopa, Binbaşı Selemani ve Binbaşı Aidin'di” dedi.