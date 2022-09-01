Dev nükleer santralda teftiş bugün başlıyor

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UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi başkanlığındaki 14 kişilik heyetin bu sabah denetimlerine başlaması bekleniyor. Önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelerek Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşen Rafael Grosi, dün sabah beraberindeki uzman ekiple birlikte nükleer santrala doğru yola çıktı. UAEK ekibinin bu sabah saatlerinden itibaren santralda teftişlere başlaması bekleniyor.

UAEK denetimiyle ilgili Ukrayna Enerji Bakanlığı’ndan açıklama da yapıldı. Enerji Bakanı German Galuşçenko UAEK kurulalı beri en kritik görevi üstlendiğini belirterek, “Grossi başkanlığındaki heyetle Kiev’de detaylı görüşme gerçekleştirerek 6 reaktöre sahip nükleer santralın kritik güvenlik noktalarını izah ettik. Denetimin sonuçlarını 14 kişilik uluslararası heyet üç gün sonra Kiev’e dönünce açıklayacağız” dedi.

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‘KAPATMAK ÇOK ZOR’

UAEK denetim heyetinin Zaporojye bölgesine ayak basması vesilesiyle bölge valisi Aleksander Staruh da bir açıklama yaparak, “Dünyada savaş bitene kadar nükleer santralın kapatılması gerektiği çağrılarını duyuyoruz. Santralı kapatmak basit bir iş değil. Hatta imkânsız. Bu gaz ocağının altını kapatmaya benzemiyor. Reaktörler devre dışı çıkartılsa bile içerdeki yakıtın soğutulması için sürekli 130 megavat saat elektrik enerjisine ihtiyaç var. Reaktörlerin pasif duruma gelene kadar soğutulması aylarca devam eden süreç” ifadelerini kullandı. Santralı 3 Eylül’e kadar denetleyecek UEAK ekibi çalışmalarını tamamladıktan sonra üç kişiden oluşan grubu gözlemci olarak nükleer tesiste bırakmayı da planlıyor.