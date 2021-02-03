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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Bin yıllar öncesinde inanılırdı... Böyle ortaya çıktı!

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Bin yıllar öncesinde inanılırdı... Böyle ortaya çıktı!
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Fransa'da fotoğrafçı Mathieu Rivrin'in objektifine yansıyan fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Fotoğrafta büyük bir dalgada Yunan mitolojisindeki deniz tanrısı Poseidon'un silüeti belirdi.

Fransa'nın Brittany bölgesindeki Lesconil kasabasında yaşayan fotoğrafçı Mathieu Rivrin, sahilde fotoğraf çektiği sırada ilginç bir an yakaladı. Denizde oluşan büyük bir dalgada, Yunan mitolojisinde yer alan ve denizlerin, fırtınaların ve depremlerin tanrısı olarak bilinen Poseidon'un suratının bir silüeti görüldü. Fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yerel medyaya konuşan Rivrin, "Poseidon’un dalgadaki yüzü ile okyanustan çıkan inanılmaz görüntüsünü gördüm" dedi.

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