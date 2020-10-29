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DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Denizaltıyla 60 milyon dolarlık uyuşturucu kaçırırken yakalandılar

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Denizaltıyla 60 milyon dolarlık uyuşturucu kaçırırken yakalandılar
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Kolombiya’da güvenlik güçleri ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında denizaltına yaptığı operasyonda 60 milyon dolar değerinde 2 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Kolombiya’da dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında el yapımı denizaltında uyuşturucu ihbari alan güvenlik güçleri, harekete geçti. Kolombiya Donanmasına bağlı ekipler, el yapımı denizaltıya operasyon düzenledi. Denizaltında Ekvador, Kolombiya ve Meksika uyruklu 3 kişi yakalanırken, denizaltından çıkan 2 ton ağırlığında ve 60 milyon dolar değerindeki kokaine el konuldu. Yetkililer, uyuşturucu yüklü denizaltının Meksika’ya gittiğini tahmin ettiklerini ifade etti. Paketlenmiş uyuşturucuların ve olayda kullanılan denizaltı basına sergilendi.

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