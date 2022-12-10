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Dendias’tan yeni asılsız iddialar

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Birleşmiş Milletler
Dendias’tan yeni asılsız iddialar
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 9 Aralık’ı “Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü” olarak belirleyen kararının 7’nci yıldönümünü, Türkiye’ye karşı asılsız ‘soykırım’ iddialarını gündeme getirmek için fırsat saydı.

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Dendias yayınladığı mesajda, “Yunanistan, 1914-1923 yılları arasında Pontus ve Küçük Asya’daki (Anadolu) Helenlere (Yunanlar) yönelik soykırımları tanıyan ilk ülke oldu. 19 Mayıs’ı Pontus, 14 Eylül’ü de Küçük Asya’daki Helenlerin soykırımını anma günleri ilan etti” dedi. Yunanistan’ın ‘soykırımların’ dünya çapında tanınması için çalıştığını da belirten Dendias, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın, bu istikamette faaliyet gösteren “Pontus” örgütlerine desteğini sürdüreceğini kaydetti.

 

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Birleşmiş Milletler

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