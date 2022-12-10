Dendias’tan yeni asılsız iddialar

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Dendias yayınladığı mesajda, “Yunanistan, 1914-1923 yılları arasında Pontus ve Küçük Asya’daki (Anadolu) Helenlere (Yunanlar) yönelik soykırımları tanıyan ilk ülke oldu. 19 Mayıs’ı Pontus, 14 Eylül’ü de Küçük Asya’daki Helenlerin soykırımını anma günleri ilan etti” dedi. Yunanistan’ın ‘soykırımların’ dünya çapında tanınması için çalıştığını da belirten Dendias, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın, bu istikamette faaliyet gösteren “Pontus” örgütlerine desteğini sürdüreceğini kaydetti.