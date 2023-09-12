Demokratlar panikledi: Biden seçim kaybettirebilir

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ABD’de Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın, hakkındaki davalara rağmen popülerliğini koruyan Donald Trump’ın karşısına çıkabilecek en iyi isim olup olmadığını tartışmaya başladı. Şu ana kadar parti içinden hiçbir güçlü isim açıkça Biden’ın adaylığına itiraz etmiş değil. Ancak Demokratların “yeni ve genç bir isimle” Trump’ın karşısına çıkması gerektiğine inananların sayısı az değil.

* ZAYIF NOKTALARI SIRALANDI: Son olarak Wall Street Journal gazetesi, Biden’ın zayıf noktalarını sıraladı. “Demokratlar Biden ile yarışa girerse, seçimin ertesi günü Donal Trump’ın zaferine uyandıklarında kendilerini suçlamalılar” denilen haberde öne çıkan başlıklar şöyle:

* YAŞI: Anketlere göre seçmenlerin yüzde 73’ü, iki ay sonra 81 yaşına basacak Biden’ın tekrar aday olamayacak kadar yaşlı olduğunu düşünüyor. Kameralara defalarca sendelerken, düşerken ya da konuşmasını şaşırken yansıyan ABD liderinin zihinsel sağlığı sık sık tartışılıyor.

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* YARDIMCISI: Biden’ın 2024 seçimlerinde de beraber çalışacağını açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in performansı bir diğer eleştiri konusu. Amerikan kamuoyu Harris’in 4 senelik performansını “aktif” bulmuyor.

* OĞLU: Biden’ın, adı uyuşturucudan yolsuzluğa bir dizi skandala karışan oğlu Hunter’ın, adaylık sürecinde Cumhuriyetçilerin hedef alabileceği bir başka zayıf nokta.

* EKONOMİ POLİTİKASI: Her ne kadar ABD ekonomisi büyümeye ve enflasyon düşmeye devam etse de, bunun pozitif etkilerinin hissedilebilmesi için seçimlere yeterli zaman kalmadı.

* GÖÇMENLERE YAKLAŞIMI: Biden yönetimi, ABD-Meksika sınırındaki göçmen selini engellemekte başarısız olmakla da eleştiriliyor.

BAŞKAN’IN SESİNİ KESTİLER

Hindistan’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Vietnam’a geçen ABD Başkanı Joe Biden, başkent Hanoi’de basın toplantısı düzenlediği sırada zor anlar yaşadı. Biden henüz gazetecilerin sorularını yanıtlarken Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre sözünü keserek toplantının bittiğini söyleyip mikrofonu kapattı. Mikrofonun kapalı olduğunu anlamayan Biden, bir süre daha konuşmasını sürdürdü, ancak yüksek sesle müzik çalmaya başlayınca sahneden ayrıldı.