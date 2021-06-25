‘Delta’ Rusya’yı pençesine aldı

Koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan “Delta” varyantı Rusya’da vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Haziran ayı başından itibaren ülkede tırmanışa geçen günlük vaka sayıları dün 20 bini aşarak 2021 yılı rekorunu kırdı. Bu süreçte hastalığa yakalananların yüzde 90’ında delta varyantı tespit edildi. Günlük can kaybı sayısının 550’yi geçmesiyle Rusya’da tekrar sert tedbirler uygulanmaya başladı.

AŞI ŞARTI ARANACAK

15 milyon nüfuslu Moskova’da durumun kötüleşmesi üzerine yeni önlemler alınması kararlaştırıldı. 28 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre; restoran, kafe, eğlence merkezleri, spor salonları ve buna benzer mekânlara yalnızca aşı yaptıranlar ya da 6 ay içerisinde koronavirüsü geçirdiğini devlet denetimindeki sistem üzerinden gösterenler girebilecek. Önlemler kapsamında işyerlerine çalışanlarına aşı yaptırma baskısı yapmasına imkân veren bir madde de eklendi. Tedbirler kapsamında ayrıca 1 Ağustos’tan itibaren koronavirüs aşısı yaptırmayanlar Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatil bölgelerini ziyaret edemeyecek, plajlara alınmayacak.

146 milyon nüfuslu Rusya aşılama kampanyasında sınıfta kaldı. Sputnik-V başta olmak üzere 4 aşının uygulandığı ülkede 2020 Kasım’dan bu yana nüfusun yalnızca yüzde 10’u aşılandı.

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