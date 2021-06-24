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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-Fotoğraf: Adrian Sherratt/The Guardian
Haber Giriş: 24.06.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

'Defalarca cenazemi planladım!' En uzun süre koronavirüs taşıyan hastanın inanılmaz hikâyesi

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'Defalarca cenazemi planladım!' En uzun süre koronavirüs taşıyan hastanın inanılmaz hikâyesi

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri milyonlarca insanın hayatına mal oldu, bir o kadarının da hastaneye yatmasına ve uzun süreler tedavi almasına yol açtı. Bristol'de yaşayan Dave Smith ise başına gelen inanılmaz olayla kimsenin kırmak istemeyeceği bir rekorun sahibi oldu...

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan 72 yaşındaki Dave Smith inanılması güç hikâyesini Guardian gazetesine anlattı ve dünyayı hayrete düşürdü.

Tam 290 gün, 7 kez hastaneye yatış ve 42 kez pozitif sonuç veren PCR testiyle birlikte akılalmaz bir rekora imza atan Dave Smith Kovid-19'la en uzun süre enfekte olan kişi haline geldi.

Koronavirüs salgınının ilk dalgasında birçok İngliz gibi virüsü kapan Dave Smith o günlerde hastalığı yenen birçok kişi gibi umutluydu. ancak Dave Smith'in vücuduna giren virüs bir türlü çıkmak bilmedi ve röportajında durumunu anlatırken kullandığı ifadeyle talihsiz adam kurtuluş umudunu kaybederek eşiyle birlikte tam 5 kez kendi cenazesini planlamak zorunda kaldı.

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Hastalığı her kötüleştiğinde hastaneye yatan ve durumu umutsuz seyreden Dave Smith öleceğine inanarak ailesini yanına çağırıp onlarla defalarca vedalaşmış. Smith 'Şimdi bunu yaptığım için pişmanım.' diyor.

Defalarca cenazemi planladım En uzun süre koronavirüs taşıyan hastanın inanılmaz hikâyesi

Emekli bir direksiyon öğretmeni olan Dave Smith'in virüsten kurtulabilmesi için eski ABD Başkanı Donal Trump'a da uygulanan ve henüz kullanım onayı almayan antikor kokteyli Regeneron kullanıldı. Doktorlar İngiltere'de kullanımı onaylanmayan bu ilaç için özel izin alarak Smith'i tedavi etti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) danışmanlarından bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ed Moran 'Bu durumda olan çok fazla hastamız yok. Çoğu hasta hastalığın ilk dönemlerinde hayatını kaybediyor ancak virüsün vücutta sürekli kendini yeniden üretmesi ve kişiyi hasta etmesi gibi durumlarda riski azaltmak için bu kokteyli kullanabilmemiz çok faydalı olacaktır.' dedi.

Dave Smith'in koronavirüse yakalanmadan önce 2019'da lösemiye yakalanmış ancak iyileşmişti. Uzmanlar, Smith gibi hastaların uzun süre Kovid-19 olarak kalmasının nedeni virüsü nötralize eden antikorlarının düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

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