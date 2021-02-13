‘Dava değil cadı avı’

Kongre baskınında rolü olduğu gerekçesiyle suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump’ın Senato’daki yargılamasının dördüncü gününde Trump’ın avukatları savunma yaptı. Donald Trump’ın avukatları, yargılamanın Demokratların Trump’ı hedef alan “cadı avının” bir parçası olduğunu ve “görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını” savundu. Trump’ın avukatlarının gün boyunca süren sunumlarına, “yargılamanın anayasal olmadığına” ilişkin tezler ve “davanın siyasi sebeplere dayandığı” savı damga vurdu.

‘DAVA ANAYASAL DEĞİL’

Trump’ın avukatlarından Michael van der Veen, açılış konuşmasında, “Anayasa açıkça görevdeki başkanın azline ilişkin süreçten bahsederken biz bugün Demokratların siyasi intikam hırsı nedeniyle sivil bir kişiyi azil istemiyle yargılıyoruz. Bu açıkça anayasal olmayan bir davadır ve reddedilmelidir” ifadelerini kullandı. Van der Veen, Senato Genel Kurulunda oynattığı bazı videolarla Trump’ın 6 Ocak’ta yaptığı konuşmadaki sözlerini hatırlattı ve Trump’ın hiçbir şekilde “halkı şiddete yönlendirmediğini” savundu. Avukatları, Trump’ın 6 Ocak’ta destekçilerine “sonuna kadar savaşın” çağrısı yapmasının, Demokratlar’ın şiddeti tırmandırma riski içeren ateşli söylemlerinden farklı olmadığını savundu. Van der Veen söz konusu ifadenin yüzyıllardır süregelen “sıradan siyasal söylemlerden” olduğunu öne sürdü.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Trump’ın avukatları, bir başkan olarak Trump’ın “seçimlerde hile” gibi siyasi bir tartışmayla ilgili düşüncelerini dile getirmesinin hakkı olduğunu ve bunun ABD Anayasası’nın 1’inci Ek Maddesindeki “ifade özgürlüğü” kapsamında korunduğunu ileri sürdü. Trump’ın savunma ekibi Temsilciler Meclisi’nden gelen ve “iddia makamı” görevi gören Demokrat savcı vekillerin son iki gündür ortaya koyduğu iddialarının “çarpıtmalara” dayandığını savundu. Avukatlar, Trump’ın konuşması ile Kongre baskını yapanlar arasında doğrudan bir bağ olmamasına rağmen Demokratların, “saldırganlar Trump’ın sözleriyle hareket etti” algısı oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

CEZA İÇİN ÜÇTE İKİ ŞARTI

100 sandalyeli Senato’da eski başkan Trump’ın suçlu bulunabilmesi için en az 3’te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50’şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.