Danimarka'da Evlenmek İçin Gerekli Olan Şartlar Ve Belgeler (Evraklar) Nelerdir? Danimarka'da Evlilik Başvurusu

Danimarka'da oturma izni alan ve çalışan gurbetçiler, gerekli belgeler ile beraber evlenme hakkına sahiptir. Tabii bunu gerçekleştirmek için ele alınması gereken bazı hususlar söz konusu. Bu hususları yerine getirmek suretiyle Danimarka'da kişiler evlenebilmektedir.

Danimarka'da Evlenmek İçin Gerekli Olan Şartlar ve Belgeler (Evraklar) Nelerdir?

Danimarka’da evlenebilmek için gerekli olan şart ve koşulları yerine getirmek yeterlidir. Tabii bu şartlar ile beraber özellikle belgeler yani evrakların tam olması gerekir. Peki, Danimarka'da evlenmek için gerekli olan belge (evraklar) nelerdir?

- Pasaport ya da kimlik kartı,

- Evlenme ehliyet belgesi,

- Sağlık raporu,

- Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

- AB vatandaşı olmayanlar için; Schengen vizesi, oturma izni ya da giriş damgası,

- Bürgeramt’tan uzatılmış kayıt sertifikası,

- Boşanmış/dul ise boşanma kararnamesi,

Bu belgeler temin edilmek suretiyle Danimarka'dan evlenmek için başvuru gerçekleştirilebilir. Böylece Danimarka'da 2 Türk evlenebilir ya da Danimarka'da erkek ya da kadın ile evlenilebilir.

Danimarka'da Evlilik Başvurusu

Danimarka'da evlilik başvurusu ilgili merciler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu konuda Türkiye'de işlem nasıl gerçekleşiyorsa, aynı şekilde Danimarka'da da gerekli noktalara belgeler ile beraber başvuru yapılması gerekmektedir.

Tabii bunun dışında söz konusu gurbetçi olduğu zaman Danimarka'da mutlaka oturma izni ve çalışma süresi çok önemlidir. Aynı zamanda Danimarka'ya kaçak yollarla giriş yapılmamış olması şartı aranmaktadır. Oturma izni ile beraber belli bir süre kapsamında sigortalı olarak çalışılmış olması gerekir.

Türk Vatandaşlarının Danimarka'da Evlenmesi

Danimarka'da evlenmek isteyen Türk vatandaşları Danimarka'daki Türk konsoloslukları üzerinden bunu gerçekleştirebilmektedir. Mutlaka Danimarka’daki evlenmek adına ülkenin gerekli şartlarını yerine getirmek gerekir. Daha sonra Danimarka'nın resmi makamları huzurunda evlenme imkanı elde edilebilir. Tabii Türk konsolosluklarında kişilerin evlenebilmesi için mutlaka her iki kişinin de Türk olması gerekmektedir.