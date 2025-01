Danimarka Trump’ın suyuna gidiyor: Gelin yığınak yapın

Haberin Devamı

Amerikan Axios haber sitesine konuşan kaynaklara göre, ABD ile çatışmadan kaçınmak isteyen Danimarka hükümeti, Trump ve ekibine, “Grönland’ın satılık olmadığını, ancak güvenlik endişelerinin giderilmesi için adadaki ABD üssündeki askeri varlığının arttırılmasını konuşabilecekleri” mesajını iletti.

FİYATI 77 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi, “olası bir müzakerede ABD’nin ada için ne kadar teklif etmesi gerektiğini” araştırdı. New York Fed’de eski bir ekonomist ve gayrimenkul uzmanı olan David Barker; ABD’nin daha önce satın aldığı Alaska ve Virgin Adaları için ödediği paradan yola çıkarak, Grönland’ın tahmini değerinin 12.5 milyar ila 77 milyar dolar olarak belirledi. Financial Times gazetesi, elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityum yönünden zengin Grönland’ın kaynaklarının tahmini değerini 1.1 trilyon olarak hesaplamıştı.