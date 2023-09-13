Daniel fırtınası barajları patlattı: Libya’da 10 bin kayıp

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İç savaş yorgunu Libya’yı şimdi de sel vurdu. Yunanistan ve Bulgaristan’da da etkili olan Daniel Fırtınası sonrası ülkede bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin doğusundaki Bingazi, Merc, Beyda, Suse ve Derne şehirlerinde büyük yıkım yaşandı. Ancak sel, 100 bin nüfuslu liman kenti Derne’de iki barajı yıktığı için en fazla hasar ve can kaybı burada yaşandı. Ortasından vadi geçen ve kuru bir nehir yatağına kurulan kent, bir anda serbest kalan milyonlarca ton suyla doldu. Kentte yollar ve köprüler çöktü, çok katlı binalar temellerinden söküldü.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yetkililer sadece Derne’de 5 bin 300’den fazla kişinin öldüğünü söyledi, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Örgütü (IFRC) ise 10 bin kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Derne belediyesi durumu “felaket” olarak nitelendirdi ve “ulusal ve uluslararası yardım” çağrısında bulundu. Bingazi, Merc, Beyda, Suse ve Derne’yi kapsayan bölgede acil durum ilan edildi; okullar ve işyerleri kapatıldı. Sosyal medyada suda sürüklenen ve araçlarının üzerinde mahsur kalan kişilerin görüntüleri paylaşıldı.

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İKİ PARÇALI YAPI

2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından 2014’ten bu yana doğuda ve batıda iki rakip kuvvet tarafından idare edilen Libya’daki siyasi karmaşa, ülke içinden sağlıklı bilgi akışını ve hasar tespit çalışmalarını zorlaştırıyor. Selin vurduğu doğu bölgesinde elektrik ve internet altyapısının çökmesi de bilançonun tespitini zorlaştırıyor. Uluslararası alanda tanınan Trablus merkezli Başbakan Abdülhamid Dibeybe hükümeti, selden etkilenenler için hareket geçti.

MISIR YAS İLAN ETTİ

Mısır, Libya ile dayanışma için üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Cezayir ve İtalya arama-kurtarma ekibi ve yardım göndereceklerini duyurdu.

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TÜRKİYE YARDIMA KOŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Erdoğan, bölgeye 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi de dahil Kızılay, UMKE ve STK mensuplarından oluşan toplam 168 kişi ile 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu gönderileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, dün öğlen saatlerinde, ekipler ile yardım malzemelerini taşıyan 3 nakliye uçağının Libya’ya ulaştırıldığını açıkladı. (ANKARA)

‘BİZİ KARADENİZ, LİBYA VE YUNANİSTAN’I AKDENİZ VURDU’

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önce Yunanistan sonra da Libya’yı vuran alçak basınç sisteminin Akdeniz’in ısınması nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Orhan Şen, “Kırklareli ve İstanbul’u ise Karadeniz’deki ısınma nedeniyle oluşan yağmur etkiledi” dedi. Şen, Libya’yı vuran kasırganın Yunanistan’ı vuranla aynı olduğunu belirterek şöyle dedi: “Yunanistan’ı etkileyen siklon enerjisini söndürünce güneye inmeye başladı. Güneye inerken de Akdeniz üzerinde tekrar beslendi çünkü su sıcaklığı çok yüksekti. Bunun sonucu olarak Kümülonimbus (CB) bulutları meydana geldi. Libya üzerine geldiğinde yüzde 90’ların üzerinde neme doymuştu. Libya’da karaya çıkınca yağışı bıraktı. Bu yağışın Libya’da afete dönüşmesinin nedenlerinde biri de toprağın tamamen kuru olmasıydı. Toprak suyu çekemedi, yağan yağmur yüzeysel akışa geçti, önüne ne kattıysa aldı götürdü.

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TÜRKİYE İLE İLGİSİ YOK

Kırklareli’ndeki selin ise Yunanistan’daki sel felaketiyle ilgilisi yoktu. Karadeniz’in yüzey sıcaklığının fazla olmasından dolayı İstanbul ve Kırklareli’nde sağanak yağış oldu. İki hava olayının kaynağı farklı denizler. Libya’yı vuran fırtınanın Türkiye ile alakası yok. Bu hafta Türkiye’de önemli bir hava olayı görünmüyor.” (Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL)