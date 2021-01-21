Daha masaya oturmadan Atina'dan 12 mil krizi

Yunan parlamentosu, İyon Denizi’nde 12 mil tasarısını büyük çoğunlukla onadı. Çekimser kalan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) dışında tüm partiler “evet” oyu kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise yazılı açıklamasında Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufunun, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilemediğini belirtirken “Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi’nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır” dedi.