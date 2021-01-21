Daha masaya oturmadan Atina'dan 12 mil krizi
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iki ülke arasında beş yıllık aradan sonra 25 Ocak’ta yapılacak istikşafi görüşmeler öncesi “Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor” dedi. Açıklamalar, Yunan haber sitelerinde manşetlerden duyuruldu.
Yunan parlamentosu, İyon Denizi’nde 12 mil tasarısını büyük çoğunlukla onadı. Çekimser kalan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) dışında tüm partiler “evet” oyu kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise yazılı açıklamasında Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufunun, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilemediğini belirtirken “Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi’nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır” dedi.
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